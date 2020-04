El personal sanitari i sociosanitari tindrà transport gratis en TRAM, Metrovalencia i Metrobús

El personal sanitari i sociosanitari disposarà de transport públic gratuït en la xarxa de la Generalitat, que inclou el TRAM d'Alacant i de Castelló, Metrovalencia i Metrobús, per a facilitar el seu desplaçament als seus centres de treball, segons ha informat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Així ho ha explicat després de la reunió amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i amb el gerent de Ferrocarrils de la Generalitat, Emilio Bayarri, en la qual s'ha acordat repartir 5.000 bons gratuïts de caràcter mensual, prorrogable mentre dure la pandèmia, a les conselleries de Sanitat i d'Igualtat.

"Es donarà un bo gratuït a tots els professionals sanitaris i també a les persones que treballen en les residències de majors o en centres socials", ha dit Puig, remarcant el treball que estan realitzant, fins i tot "molt més del que correspondria des del punt de vista professional".

A més, ha recordat que aquesta mesura complementa la que ja es va posar a la disposició d'aquests professionals fa uns dies: la possibilitat que puguen utilitzar hotels gratuïts perquè tinguen "la major facilitat per a desenvolupar la seua professió, que tan dignament estan desenvolupant".

Posteriorment Puig s'ha reunit per videoconferència amb representants de la Federació del Transport de la Comunitat Valenciana per a analitzar la situació que viu aquest "sector fonamental per al manteniment dels serveis públics i de l'activitat mínima econòmica que està en funcionament".

"Els he reconegut que estan fent una gran labor", ha subratllat el president, que ha agraït a empreses i conductors el "gran esforç", clau per a la distribució d'aliments o per a traslladar els subministraments als centres sanitaris.

Segons ha explicat, els transportistes li han plantejat qüestions relacionades amb fiscalitat o ocupació, que "fonamentalment tenen a veure amb competències de l'Estat", però els ha traslladat que rebran el suport de la Generalitat.

"Perquè és un sector que malgrat ser un servei essencial també està afectat per la irradiació" que suposa la crisi del coronavirus i, per això, han de poder fer expedients de regulació temporal d'ocupació "amb la mateixa facilitat que les empreses que no tenen activitat". "Han d'estar en la mateixa condició", ha conclòs.