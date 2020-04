Yolanda Díaz sitúa a La Rioja entre las CCAA que cooperan con el Gobierno en el traslado de datos de ERTE

Por contra, ha apuntado que no cooperan Galicia, Canarias o Andalucía y, por tanto, el Gobierno no tiene constancia de datos de ERTE en estas comunidades. De hecho, en la rueda de prensa para valorar los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, Díaz ha explicado que no todas las comunidades autónomas están cooperando dando datos de los expedientes, por lo que puede ser que el dato sea más elevado que los 246.335 ERTE de los que sí tienen constancia.

La ministra ha informado este jueves de que el número de expedientes de regulación temporal de empleo ha alcanzado al menos los 250.000 por la crisis del coronavirus y se han concedido unas 620.000 prestaciones públicas por desempleo.

Por otro lado, ha señalado que las competencias para tramitar ERTEs dependen unas del Estado y otras de las comunidades autónomas. Así, ha apuntado que el Estado ha recibido un total de 9.670 ERTEs, pero, por sus competencias, solo ha podido tramitar 5.520, el restante, 4.150, han sido devuelto a las comunidades autónomas para que estas los tramiten.

Además, ha puesto en valor que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) llegó a tramitar 98.000 expedientes en 24 horas, una "cifra récord".

En lo que respecta al número de personas, Díaz ha señalado que a día de hoy el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha concedido 620.000 prestaciones por desempleo.

Sobre los costes de las prestaciones por desempleo, Díaz ha afirmado que estos van a ser "muy elevados" y que el esfuerzo económico va a ser "muy intenso", pero que cualquier cuantificación sería prematura.

También ha agradecido al SEPE su labor "extraordinaria" y ha vuelto a felicitar a los funcionarios por la eficacia al tramitar las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha.

De hecho, ha apuntado que "lejos de las afirmaciones que hablaban de colapsos", el SEPE ha atendido un total de 186.000 gestiones telefónicas y 7 millones de atenciones telefónicas por la vía telemática o incluso por redes sociales.

Así, ha resaltado que la única cifra que puede dar es que la cuantía de la nómina cerrada de las prestaciones públicas asciende a 1.215 millones, con una media de 950 euros al mes. A día de hoy, el número de personas con una prestación pública asciende a 2,2 millones de personas y la tasa de cobertura se sitúa en el 65%.

Díaz ha hecho hincapié en que los ERTEs no son parados ni son paro, sino que "computan y están de alta".

CIFRAS DE PARO "EXCEPCIONALES"

Sobre los datos del paro registrado, la ministra ha resaltado que el incremento de 302.265 personas es una cifra "absolutamente excepcional" de incremento en relación a otro mes, pero no es "histórica en cifra de parados total".

Por sectores, ha puesto de relieve que el más afectado ha sido el servicios, con más de 200.000 personas afectadas. Por detrás, otros sectores "agitados" han sido el de la construcción (59.000 personas, con un impacto del 22%) y la industria (25.000 personas, 9,15%).

EL MES TRANSCURRÍA CON NORMALIDAD

La ministra ha resaltado que la cifra global de parados, que se ha situado en 3,5 millones, se ha incrementado por la situación de "absoluta excepcionalidad" provocado por la pandemia y que el transcurso del mes del 1 al 13 de marzo fue normal, en línea con el ciclo normalizado de la economía española.

También ha puesto en valor el dato llamativo de que en España siguen registrándose muchos contratos y existe evidencia de que hay sectores que necesitan "obviamente mano de obra y actividad fuerte".

"Los datos son absolutamente excepcionales y de las medidas que tomemos va a depender la salida rápida y la reconstrucción de esta crisis que es social y económica", ha concluido.