Coronavirus.- La Asociación de Estaciones de Servicio "clama" servicios mínimos y EPI "para un trabajo seguro"

"No tiene sentido que si la movilidad es un diez por ciento de la habitual, el Gobierno obligue a mantener el cien por cien de la oferta de suministro de carburante, por lo que pedimos servicios mínimos y poder cerrar, no una reducción de horarios", informa en un comunicado.

La patronal sevillana considera "inadminisible" la falta de equipos de protección individual. "Nos obligan a abrir, a tener los aseos disponibles para servicios esenciales y, al mismo tiempo, no nos proporcionan los medios adecuados, poniendo en riesgo la salud de nuestros trabajadores, clientes y proveedores", señala.

"Las peticiones que hacemos al Gobierno son formuladas desde la lealtad y la responsabilidad. Solo nosotros estamos en disposición de reponer los guantes de un solo uso, desinfectar surtidores, mangueras o datáfonos; así como ofrecer a transportistas aseos desinfectados después de cada uso a pesar de la acuciante falta de recursos", añade.

La asociación subraya que, "a pesar de que sean marcas muy reconocidas, somos pymes y, por tanto, no tenemos el músculo financiero de las multinacionales para soportar abrir con pérdidas. Si no dictan servicios mínimos, no podremos pagar las mensualidades de abril". Y ello, en un sector en el que trabajan "en torno a 2.000 personas" en la provincia de Sevilla.

SOLIDARIDAD

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía (Fedaes), se destaca la campaña para "la limpieza gratuita" de vehículos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ambulancias y de Protección civil, "en las estaciones adheridas a la plataforma".

En la actualidad, APES representa los intereses "de un centenar de empresarios en la provincia de Sevilla, lo que nos otorga una representación de alrededor del 35 por ciento del sector a nivel provincial".