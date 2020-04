CCOO Aragón exige al Gobierno ampliar la protección a los trabajadores y colectivos más vulnerables

20M EP

Comisiones Obrerasw (CCOO) ha exigido al Gobierno central la necesidad de ampliar la protección a los trabajadores y colectivos más vulnerables durante esta crisis, como son los que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo y los que al no entrar tampoco en la figura del ERTE no tienen ninguna garantía de recuperar su puesto de trabajo cuando finalice esta situación.