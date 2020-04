Coronavirus.- Barceló destaca amb "molta prudència" que la situació "se'n va estabilitzant" i que baixa l'ocupació d'UCI

Barceló, en la roda de premsa diària per a donar compte de l'evolució, ha ressaltat sobre aquest tema que portem diversos dies en els quals pareix que el creixement "se'n va estabilitzat" i, "estem notant que la pressió en Urgències és una cosa menor". "No volem ser optimistes, pot haver-hi una estabilització, però cal es prudents i esperar a veure què passa el cap de setmana", ha advertit.

"No podem baixar la guarda perquè si seguim aquesta tendència de no augment de casos significatius és gràcies a les mesures adoptades i a l'esforç i a la col·laboració ciutadana de respectar el confinament per a trencar la cadena de transmissió", ha destacat.

Sobre aquest tema, ha insistit que els llits lliures s'aborden com "una única UCI autonòmica" de manera que si a algun hospital, especialment els comarcals com Requena, Elx o Vinaròs, entra una Urgència, que no és un Covid i que no pot ser atesa, es trasllada el pacient a qualsevol altre centre privat o pública perquè ara hi ha "una única xarxa autonòmica".

En eixe sentit, ha assenyalat que malgrat aquest lleuger augment de llits UCI disponible, gràcies també a les persones que passen a planta, la Conselleria mantindrà la planificació de totes les comandes de respiradors per "si es produïra un repunt no previst".

Així mateix, davant l'anunci del ministre de Transport, José Luis Ábalos, que ja estan llests els trens medicalitzats per al trasllat de malalts enre comunitats, Barceló ha reiterat que informa diàriament al Govern central de la disponibilitat de llits UCI a la Comunitat Valenciana.

A més, ha destacat que en total a la Comunitat Valenciana hi ha 4.723 llits lliures, 1.971 a Alacant, 2.313 a València i 598 a Castelló, per la qual cosa no veu la necessitat d'ampliar espais.

Així mateix, ha assenyalat que aquest dijous mantindran una reunió amb la Direcció general de Farmàcia per a analitzar la situació de medicaments en els centres hospitalaris de la Comunitat. La Societat Espanyola de Medicina Intensiva ha advertit del desproveïment en alguns medicaments, com els sedants.

REPARTIMENT DEL MATERIAL

Barceló ha ressaltat que ahir mateix va començar el repartiment del material portat en el segon carregament procedent de la Xina i es van distribuir 538.600 mascaretes quirúrgiques, 20.800 mascaretes fpp2, 7.000 ulleres i 1.340 granotes.

Així, ha destacat que, encara que "és veritat que hi ha hagut falta de productes per la situació del mercat" ara es rep material "constantement" i que en les pròximes setmanes està prevista l'arribada de més enviaments comprats per la Generalitat, als quals cal sumar les donanciones d'empreses.

Sobre aquest tema, ha comentat que no han rebut cap sol·licitud d'ajuda de material d'altres governs autonòmics, però s'ha mostrat "segura" que en eixe cas la Comunitat Valenciana "col·laborarà i contrubuirá a cobrir necessitats".

Barceló ha comentat que els casos d'oncologia s'estan derivant a hospitals privats, especialment a l'IVO, perquè atenga totes les necessitats de tractaments oncològics o quirúrgiques.

De la mateixa manera, ha rebutjat que el comentari de la patronal de la sanitat privada d'infrautilizació d'aquests recursos puga aplicar-se a la Comunitat Valenciana perquè ací ja s'han derivat 241 pacients i a més ha recordat que fa 15 dies van mantindre una reunió.

Per últim, ha assenyalat que no han rebut una comunicació oficial que l'empresa Analiza, que gestiona el laboratori de l'Hospital de la Marina a Dénia (Alacant), haja realitzat un ERTO als seus treballadors com ahir va anunciar el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (CEMS-CV-SAE) i que en aquest cas s'estudiarà la situació.