Coronavirus.- Els controls de trànsit es reforcen en zones turístiques per a evitar trasllats a segones residències

Des que es va decretar l'estat d'alarma s'han emès prop de 33.000 propostes de sanció i s'han detingut 284 persones a la Comunitat Valenciana, informa Delegació de Govern en un comunicat.

Davant aquestes xifres, la delegada, Gloria Calero, ha recordat que quedar-se a casa salva vides i ha advertit que els cossos de seguretat "actuaran davant la minoria irresponsable". Es tracta d'un reforç conjunt de l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i les policies locals.

L'objectiu és garantir el compliment de l'establit en l'estat d'alarma, amb efectius distribuïts per les principals artèries d'eixida. "La nostra responsabilitat i solidaritat amb els altres es plasma a complir amb el confinament", ha insistit la representant estatal.

Sota aquest prisma, Calero ha cridat a "mantindre l'esforç perquè ens trobem en uns moments crucials en la lluita contra el virus". "El confinament s'està demostrant com l'única mesura adequada per a guanyar aquesta batalla, per la qual cosa el Govern ha tractat de limitar la mobilitat anteposant l'interés col·lectiu i la salut de tots".