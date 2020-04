Aurah Ruiz enseña su casa al completo y muestra cuál es su rincón favorito

Aurah Ruiz se encuentra en pleno confinamiento con su hijo Nyan y, aunque anteriormente ya había compartido donde vivía, todavía faltaban varios detalles para conocer su casa por completo.

Esta vez, la exconcursante de GH VIP 6, ha enseñado su casa ya terminada y ha desvelado que es lo que más le gusta y lo que no: "Cuando me vine a esta casa, grabé un vídeo pero no estaba completamente amueblada porque no había decorado la habitación de Nyan, mi habitación era súper cutre, todo muy básico. El rinconcito de mi bebé es el más especial", ha comenzado explicando.

También ha comentado que tiene una norma que comparte con no muchas familias españolas y ha explicado por qué se ha mudado cerca de sus padres: "En mi casa hay una norma y es que no se entra con zapatos de la calle. Mi hijo y yo no tenemos una casa fija. Llevamos aquí de alquiler un año y me gusta esta zona porque vivo cerca de mis padres, porque así me pueden ayudar en todo", seguía.

Aurah ha enseñado una por una las estancias de su hogar comenzando por el salón. Se trata de la habitación más grande, acompañada de un sofá que se encuentra a la altura: "Este es mi gran sofá. La verdad es que tengo un sofá enorme. Encima, he puesto un espejo que es muy poco práctico para los niños, pero como Nyan nunca está solo, mi casa es pequeña y le puedo controlar perfectamente", comentaba en el vídeo.

Salón de Aurah Ruíz. MTMAD

También mostró orgullosa su mesa, mueble que le ha llegado recientemente, y es que antes ella y su hijo casi estaban obligados a comer en el suelo: "La mesa me llegó hace poquito. Ahora puedo comer decentemente, antes casi que comía en el suelo. La he decorado con una pecera de Nyan muy bonita", seguía.

Mesa del comedor de Aurah Ruíz. MTMAD

La cocina es una de las habitaciones más importantes de la casa puesto que en la nevera tiene todos los cuadrantes para poder organizarse: "En la cocina tengo todos los cuadrantes, con los contactos de los médicos, las citas de los pediatras y también todos los desinfectantes porque tenemos que lavarnos todo el rato", explicaba. Eso sí, su cocina presenta una novedad: "Una de las cosas más chulas que he puesto ha sido una luz que se enciende y se apaga si le paso la mano sin necesidad de darle a ningún interruptor", contaba.

Cocina de Aurah Ruíz. MTMAD

La habitación de su hijo es el cuarto en el que el pequeño pasa más tiempo y está repleto de juguetes: "Normalmente está todo por el suelo porque a Nyan le encanta tirarlo todo. Todos los juguetes los tenemos ordenaditos e incluso mis fans le regalaron un coche igual que el mío, aunque a día de hoy lo tiene aparcado porque no lo usa apenas", confesaba.

La habitación de Nyan. MTMAD

Finalmente llega a su habitación y enseña todos los rincones de la misma. Uno de sus lugares favoritos es también su tocador, decorado con luces led y un gran espejo. También, ha enseñado su cama de gran tamaño que actualmente está decorada con tonos rosas: "Sin duda alguna es mi parte preferida de la casa. En mi habitación me aíslo de todo", ha desvelado.

Tocador de Aurah Ruíz. MTMAD

Al parecer, a la exconcursante de MYHYVle encantan los zapatos, tanto que incluso ha tenido que pensar mucho en cómo organizarlos para que pueda tenerlos todos ordenados: "En mi habitación he tenido que poner cajoneras porque tengo muchísima ropa. Encima, he puesto todos los perfumes y una cachimba que me trajo mi padre de Egipto, es preciosa. Al lado, una estantería para guardar TODOS los zapatos, antes los tenía debajo de la cama, ahora ya no", ha concluido.