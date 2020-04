Coronavirus.- CyL suma 508 nuevos positivos, hasta llegar a los 7.355, con 82 fallecidos más y 261 nuevas altas

Se trata de la información referida a las 20.00 horas del día 1 de abril en el marco de la coordinación informativa entre las comunidades autónomas y el Ministerio y corresponden a personas a las que se les ha efectuado la prueba de PCR (prueba de detección molecular).

Además, el número de fallecidos en Castilla y León asciende a 723 personas, 82 casos más en las últimas horas (ayer el incremento fue de 56 fallecidos), mientras que el número de altas hospitalarias alcanza ya las 1.759, de ellas 261 registradas también en las últimas horas, superior en este caso a las altas de los días anteriores (239, 231, 157 y 119), ante lo que la consejera ha apuntado a una "discreta estabilidad", máxime si se compara el balance de ingresos y altas que ha pasado de 26 a 3 pacientes.

Dicho esto, Casado ha apelado a la "máxima prudencia" desde el convencimiento de que esta va a volver a ser una "semana complicada" por lo que ha reiterado su llamamiento a continuar con la necesaria cuarentena social al que ha unido un mensaje de "sosiego, prudencia y solidaridad".

Por provincias, la mayor parte de los nuevos casos de coronavirus confirmados se registran de nuevo en Salamanca, con 97, y en este caso en Valladolid, con 79, seguidas de Segovia, con 75; León, con 59; Zamora, con 52; Ávila, con 48; Burgos, con 47; Soria, con 27, y Palencia, con 24.

En total, la mayoría de los casos confirmados se registra un día más en Salamanca, con 1.413, seguida de Valladolid, con 1.118, y de León, con 1.066, las tres por encima del millar. A continuación están Burgos, con 895; Segovia, con 886; Soria, con 686; Ávila, con 560; Palencia, 383, y Zamora, 278.

Respecto al número de fallecidos la mayor parte se sigue registrando en Salamanca, con 155, seguida en este caso de León, con 127; Valladolid, con 105; Segovia, con 88; Burgos, con 86; Ávila, con 64; Soria, con 46; Palencia, con 24, y Zamora, con 28.

En el caso de las altas, 333 se han computado en Valladolid, 277 en Burgos, 276 en León, 272 en Salamanca, 235 en Segovia, 151 en Ávila, 95 en Soria, 61 en Zamora y 59 en Palencia.

Casado ha cifrado en 2.711 las personas hospitalizadas este jueves 2 de abril, el 8,9 por ciento del total de los afectados (9,4 y 9,9 por ciento los dos días precedentes). Del total de los afectados, con 2.358 pacientes están hospitalizados planta en situación estable y 353 en unidades de críticos, el 13 por ciento del total, como ayer, y 15 más en las últimas 24 horas.

La mayor parte de los hospitalizados en unidades de críticos están en en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, con 55 casos, seguido del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con 53; el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con 50, y en el Hospital Universitario Río Hortega, con 46, con 40 casos en el Complejo Asistencial Universitario de León.

Por su parte, en la UCI del Complejo Asistencial de Segovia hay 24 pacientes; 22 en el Complejo Asistencial de Soria; 20 en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia; 16 en el Complejo Asistencial de Ávila; 15 en el Complejo Asistencial de Zamora y 12 en el Hospital El Bierzo.

En los hospitales Santiago Apóstol, Santos Reyes y de Medina del Campo el valor de ingresados en UCI es cero porque no disponen de esta unidad aunque, según precisa la Consejería de Sanidad, ante la excepcionalidad de la situación puede que se habiliten zonas de vigilancia estrecha para este tipo de pacientes y, en ese caso, puedan aparecer valores superiores a 0, como ocurrió ayer en el caso de Medina del Campo.

En total, la tasa de ocupación en los hospitales de Castilla y León es del 80 por ciento (81 por ciento ayer), con un 75 por ciento en el caso de las UCI (78 por ciento ayer), por lo que el sistema cuenta "todavía" con un 25 por ciento de capacidad con la esperanza de no tener que ocuparla. Esas UCI no comprenden sólo a las habituales sino también a las "unidades extendidas" que ha habilitado Sacyl para responder a esta pandemia, sobre todos en los hospitales más pequeños, en un momento en el que los hospitales funcionan en red y no por áreas de salud.

Además, hay 3.989 pacientes con tratamiento antiviral, 106 nuevos casos en las últimas 24 horas (134 ayer), y se han hecho un total de 21.006 pruebas, frente a las 19.121 pruebas a 1 de abril.

Respecto a los profesionales afectados, hay 1.990 aislados de los que 1.221 han dado resultado positivo.

Finalmente, el sistema Medora alcanza los 30.542 casos entre sospechosos, posibles y confirmados, que incluyen tanto afectados leves, como moderados y graves lo que supone, un día más, que el 90 por ciento de los pacientes están controlados en sus casas por profesionales de Atención Primaria a los que ha reivindicado también por su "labor de contención extraordinaria" por lo que ha aclarado que el traslado de este tipo de profesionales a otros recursos será "mínimo".

Verónica Casado ha vuelto a significar a este respecto la "desaceleración" y/o "ralentización" en la evolución de los datos que registra Medora que ha pasado de sumar tasas de 2.500, 2.400, 2.200 y 1.600 casos diarias en las últimas jornadas a 1.450 respecto a ayer que cerró con 28.913 pacientes en este sistema. En este punto, ha expresado su "deseo" de poder llegar a un día con "cero casos nuevos" en esta "pelea" contra el COVID-19.