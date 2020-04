Coronavirus.- La contaminació de l'aire a València i Alacant va caure fins a un 70% la segona quinzena de març

Així ho constata l'informe d'Ecologistes en Acció 'Efectes de la crisi de la Covid-19 sobre la qualitat de l'aire urbà a Espanya' elaborat a partir de mesuraments oficials en 24 ciutats del país, que conclou que la reducció dràstica del trànsit s'està traduint en una millora sense precedents de la qualitat de l'aire en aquestes urbs, amb una contaminació molt per sota dels límits legals i les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.

La inestabilitat atmosfèrica de març ha contribuït a la millorança i les mesures de restricció de la circulació derivades del vigent estat d'alarma han provocat entre els dies 14 i 31 de març el desplome del diòxid de nitrogen en les principals ciutats com a conseqüència de la caiguda del trànsit motoritzat, ha explicat l'organització en un comunicat.

No obstant açò, lamenta que "aquesta reducció de la contaminació s'ha produït en el marc d'una situació extrema, en absolut desitjable, que està originant greus problemes a moltíssimes persones", per la qual cosa ha mostrat la seua solidaritat amb les persones afectades per la pandèmia i les seues conseqüències, així com amb els serveis públics essencials que estan enfrontant l'emergència sanitària i social.