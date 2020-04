El párroco de la iglesia de Santa Anna de Barcelona: "Ya no vienen a buscar alimentos solo los sintecho"

Estos días de confinamiento por la pandemia de coronavirus se están formando largas colas de gente a la espera de que le den alimentos en la iglesia de Santa Anna de Barcelona, hileras que llegan casi desde la calle del mismo nombre del barrio Gótico donde está situada hasta La Rambla, pero eso no es lo que más preocupa al párroco, Peio Sánchez. "Estamos repartiendo comida a unos 120 ciudadanos al día, una cantidad similar a la de antes de esta crisis, pero las colas son superiores por la distancia de seguridad que hay que dejar entre persona y persona", afirma, y señala que lo que le intranquiliza es que el perfil de quienes piden ha cambiado. "Antes eran casi todos sintecho y ahora hay alrededor de un 20% que no lo son", apunta.

Sánchez explica que este porcentaje lo conforman "familias de personas sin papeles o refugiadas que viven en habitaciones, pero que se han quedado sin medios para comprar alimentos, por lo que vaticina que "tras la emergencia sanitaria, se multiplicará la emergencia social".

El párroco también muestra su preocupación por el descenso de jóvenes extutelados que acuden a la iglesia a buscar comida -asegura que no va ningún menor no acompañado (mena)-. "Si antes del confinamiento eran unos 175 chicos, actualmente son alrededor de 35 y no sabemos el por qué de la disminución porque en esta situación nos cuesta mucho recabar datos. Tenemos conocimiento de que algunos han ido al pabellón de la Fira de Barcelona para sintecho, pero a los demás les hemos perdido la pista", cuenta.

En cuanto a las personas sin hogar a las que ayudan en Santa Anna, explica que en su mayoría se han quedado fuera de los recursos que ofrecen el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat porque "no quieren confinarse debido a que no desean separarse de sus perros o de su pareja o tienen problemas de salud mental". "Algunos protestan, no respetan las distancias...", dice Sánchez.

También explica que ya han "desviado" a dos sintecho a un centro de salud porque tenían síntomas que hacían temer que podrían estar contagidos por el coronavirus.

En la iglesia de Santa Anna, cuenta el párroco, 12 personas sin hogar que están confinadas dentro del edificio, que permanece cerrado, reparten alimentos voluntariamente todas las mañanas de las 9:30 a las 10:30 horas: un desayuno caliente y un almuerzo y una cena fríos. "Podríamos confinar a más gente pero no nos atrevemos por miedo a convertirnos en un foco de contagio y tener que dejar de dar comida", apunta.

Avui s'han entregat 114 esmorzars, dinars i sopars a persones necessitades, volem agrair el esforç de tots els que ho fan possible. Avui la cua creuava Portal del Ángel. @hospitalcampany@SantaAnnaChurch#ningúdorminalcarrerpic.twitter.com/fkf4NPQ6Lj — HospitalCampanyaAnna (@hospitalcampany) April 2, 2020

Sánchez explica, asimismo, que desde la parroquia ayudan a "ancianos que no pueden hacer la compra o tirar la basura" y que a partir de este viernes repartirán mascarillas, porque "la mayoría de personas que acuden a buscar alimentos a la iglesia no tienen".