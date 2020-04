Sanitarios extranjeros en situación irregular en España piden poder ayudar en la crisis del coronavirus

Tienen la formación y residen en España, pero su situación irregular les impide ejercer como médicos, enfermeras o auxiliares. Éste es le caso de decenas de sanitarios provenientes de, principalmente, América Latina que piden permiso a la Administración para ayudar durante la crisis del coronavirus.

Es el caso de Yamile Caicedo, auxiliar de enfermería de Soacha (Colombia). Ella reside en Alemania, pero la crisis del coronavirus le impidió volver, así que se confinó en Barcelona. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, buscó la forma de ayudar y descubrió que había muchos sanitarios extranjeros en su misma situación.

Unión a través de las redes sociales

Con la intención de aunar fuerzas y lanzar un mensaje conjunto, Yamile creó varios grupos en redes sociales para profesionales sanitarios que, como ella, se encuentran en España y, por razones burocráticas, no pueden ejercer.

El grupo de Facebook cuenta ya con más de 120 miembros y el de Whatsapp, con más de 170. Todos ellos son médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería o auxiliares de geriatría. En definitiva, decenas de profesionales que tienen la formación y las ganas de ayudar, pero su situación no lo permite.

“Muchos no tenemos DNI o no tenemos la homologación, así que sólo nos dan las gracias por nuestro interés en ayudar”, cuenta Juan Carlos García, médico de Nicaragua especialista en Medicina Interna. Juan Carlos llegó a Barcelona hace cuatro meses para estar con su madre, que reside aquí y sufre problemas de salud.

El médico Juan Carlos García. Juan Carlos García

Desde que estalló la emergencia sanitaria, Juan Carlos ha intentado ofrecer sus servicios por todos los medios, pero siempre obtiene la misma respuesta. “Me siento impotente por no poder aportar a esta gran ola de necesidad sanitaria en la que nos encontramos todos”, lamenta.

"Hay que eliminar del imaginario el estigma del migrante vulnerable. Somos muchos los que tenemos mucha preparación”

“No se nos tiene muy en cuenta y nos ponen muchas barreras. Para empezar, tenemos que comer, así que debemos desarrollar otras capacidades para trabajar de otras cosas hasta que podamos ejercer de lo que hemos estudiado”, explica Libia Pacheco, también auxiliar de enfermería de Colombia. “Hay que eliminar del imaginario el estigma del migrante vulnerable. Somos muchos los que tenemos mucha preparación”, comenta.

Iniciativa extendida por todo el país

Pese a que el grupo creado por Yamile iba dirigido a personas de Barcelona, finalmente, se han unido a él sanitarios de todo el país bajo la misma petición: poder trabajar en hospitales, hospitales de campaña o residencias de ancianos.

Es el caso de una enfermera mexicana que vive en Asturias y que prefiere mantener el anonimato. Llegó a España para estudiar un máster y decidió quedarse porque, pese a tener un nivel de vida más bajo aquí, se siente más segura.

“Desde que me caducó el visado de estudiante, he intentado regularizar mi situación para poder ejercer, pero me lo ponen muy difícil", cuenta. “Me siento impotente por no poder apoyar a mis compañeras de máster, que están en las UCI”, continúa.

Algo parecido relata Diana Carolina Guirales, médica colombiana, pero formada en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Vino a España para especializarse, pero los problemas con su visado no le han permitido terminar el MIR. “Si quiero seguir intentándolo, tengo que encontrar otro trabajo que me permita mantenerme aquí”.

Respuesta del Departament de Salut

El Departament de Salut afirma que es estrictamente necesario que los sanitarios extracomunitarios homologuen su título para poder ejercer y que, para solicitar este trámite, se debe contar con el permiso de residencia.

Por su parte, el Departament ha solicitado al Ministerio de Sanidad la agilización de los expedientes de homologación de los profesionales residentes en Cataluña para que puedan incorporarse lo antes posible. También ha pedido acelerar los expedientes en curso de los sanitarios que disponen del visado de estudiante.

Por parte del Gobierno, diversos ministerios han coordinado su acción en ámbitos cruciales, como la priorización de permisos de residencia y trabajo, la homologación de títulos o el reconocimiento de competencias profesionales, y, así, dar una respuesta inmediata en un momento de máxima exigencia y alta demanda de estos perfiles sanitarios.

El Ejecutivo ha impulsado ya la contratación de cerca de 200 sanitarios extranjeros y se espera que puedan incorporarse a sus nuevos puestos de trabajo en los próximos días.