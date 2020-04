Atur.- La Generalitat assegura que la prioritat serà protegir als treballadors i que accedisquen als recursos necessaris

"En aquest període d'excepcionalitat, el compromís del Servici Valencià d'Ocupació i de la Generalitat està clar: no deixarem ningú arrere. Ens deixarem la pell", ha assegurat. Nomdedéu s'ha pronunciat en aquests termes en un comunicat després de conéixer les dades de desocupació del mes de març, que llancen un augment de quasi el 10 per cent amb més de 35.000 noves persones inscrites a la Comunitat Valenciana.

"Aquest increment es troba íntimament relacionat amb la situació d'emergència sanitària que vivim, que ha colpejat fortament les expectatives i la capacitat de negoci de les empreses valencianes", ha assenyalat el responsable d'Ocupació autonòmica, que ha subratllat que l'impacte ha sigut "considerable" en el sector de la construcció (+6,179 persones) i en servicis (+23.726 persones), i ha afectat, principalment, les persones treballadores de menys de 45 anys.

D'altra banda, ha assenyalat que els homes han sigut "clarament els més perjudicats" (amb un 13,65% davant del 7,07% de l'atur femení), mentre que les dones, que són majoria en molts servicis essencials (sanitat o alimentació) mantenen l'ocupació i, per tant, "també continuen més exposades als riscos derivats d'aquesta crisi sanitària".

Nomdedéu ha manifestat que, per a fer front a aquesta situació d'emergència, des de la Generalitat "ens hem centrat plenament en la provisió d'informació i en l'engegada de mesures d'urgència per a recolzar les empreses, els autònoms i els treballadors i treballadores".

"Amb la col·laboració de l'Estat hem agilitzat al màxim els tràmits per a la gestió dels ERTO, automatitzant l'alta a les oficines de Labora i fent un esforç molt important per a resoldre els expedients el més ràpid possible", ha destacat.

A més, el director general de Labora ha avançat que, en breu, es llançarà una convocatòria extraordinària d'ajudes directes per a personal autònom que ha hagut de tancar o ha patit una disminució del negoci del 75%, amb una dotació de més de 57 milions d'euros.