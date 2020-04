Coronavirus.- Intersindical exigeix que l'experiència del Covid-19 servisca per a "blindar els serveis públics"

20M EP

Intersindical Valenciana exigeix que l'experiència de la pandèmia del Covid-19 servisca per a "blindar uns serveis públics gratuïts, universals i cent per cent públics" i aposta per recuperar la gestió pública directa dels serveis públics externalitzats.