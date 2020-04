Muere Ellis Marsalis, emblemático pianista y patriarca de Nueva Orleans, a los 85 años

El emblemático pianista de jazz y uno de los patriarcas de Nueva Orleans, Ellis Marsalis, ha muerto a los 85 años después de haber sido hospitalizado con síntomas de COVID-19.

Nacido en Nueva Orleans, Marsalis empezó tocando el saxo antes de pasarse al piano durante la adolesencia. Durante los cincuenta y los sesenta tocó con Ed Blackwell, Cannonball y Nat Adderley y Al Hirt, entre otros y grabó docenas de discos tanto con otros

Durante su carrera grabó más de veinte discos en solitario y con otros artistas, si bien también es muy reconocido su legado como maestro y divulgador.

Así, en los setenta fue profesor en Xavier University y Loyola University, así como en el New Orleans Center for the Creative Arts. Ya en los ochenta, pasó a la Virginia Commonwealth University y ayudó a establecer los estudios de jazz en la Universidad de Nueva Orleans.

A través de esta labor didáctica fue mentor de grandes pianistas como Harry Conick Jr, Terence Blanchard, Charlie Dennard, Irvin Mayfield, Jesse Davis, Marlon Jordan o Paul Longstretch. También enseñó a sus tres hijos: Branford, Wynton y Delfeayo.