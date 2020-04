Amaia aplaude la labor de los sanitarios y manda ánimos frente a la lucha contra el coronavirus en un concierto virtual

Si bien Amaia Romero ha confesado en más de una ocasión que no siente dependencia por las redes sociales, la situación ha cambiado tras el comienzo de la cuarentena. Y es que, desde que se decretara el estado de alarma en España por el coronavirus, la cantante no ha dudado en compartir directos en su cuenta de Instagram, donde este miércoles, además, se dirigió a los sanitarios.

La ganadora de Operación Triunfo 2017 se animó a dar un concierto en streaming para amenizarle la tarde a sus seguidores en la red social: "He hecho el directo a las ocho y diez para salir a aplaudir", confesaba entre risas, mientras se preparaba para tocar algunas de sus canciones en un escenario improvisado, decorado con un fondo de color rojo, un ramo de flores y un jarrón de color azul.

Así, antes de comenzar a cantar, la pamplonica le dedicó unas palabras a los sanitarios, destacando el papel de su madre en la lucha contra el Covid-19: "Ánimo en esta cuarentena y muchísimas gracias a todos los sanitarios. Lo quería decir porque mi madre, que está en este directo, es enfermera", apuntó.

El evento virtual provocó que "Amaia" pasara a ser trending topic en Twitter, donde los usuarios publicaron algunos fragmentos del directo. En este sentido, la artista quiso guardar el vídeo en su perfil de Instagram, pero no fue posible: "No he podido guardar el directo porque justo se me ha quedado bloqueado, pero muchas gracias a todo el mundo", escribió en una publicación.