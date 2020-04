Cesc Escolá, de la Academia de 'OT', pone a hacer 'fitness' hasta a su abuela de 91 años

La cuarentena ha conseguido lo que años y años de oportunidades de ir al gimnasio no habían logrado: que toda España se ponga en forma. Para matar el tiempo, muchas personas están aprovechando estos días de confinamiento para hacer deporte y así, cuando salgamos de esta, al menos que estemos todos y todas fortísimos.

Y en eso está teniendo mucho que ver Cesc Escolá. El que fuera profesor de Educación Física dentro de la Academia de Operación Triunfo 2020 se está ganando a la audiencia con su enorme ánimo y la energía que desprende (a las redes ya se las había ganado, aunque por otras razones).

Porque el catalán es el conductor del programa de moda por las mañanas -comienza a la 9.00 horas de lunes a viernes- de La 2: Muévete en casa. Se trata de un espacio en el que los espectadores de TVE pueden hacer ejercicio con las cosas más comunes.

Es decir, con sillas, sofás, toallas, pelotas, sillones, muebles, botellas... Una facilidad que ha sido clave para que sus televidentes estén manteniendo su estado de forma o se estén poniendo a tono mientras dura la pandemia y el estado de alarma decretado por el gobierno a causa del Covid-19.

Este barcelonés de 27 años, cada vez más activo en si Instagram, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como posee un máster en Formación del Profesorado. Antes del reality musical ya tenía una amplia trayectoria en centros deportivos y apenas se les escapa alguna disciplina -como se puede ver en su canal de Youtube-: zumba, step, body combat, aero dance...

"Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Y lo que hiciste ayer es un reto ya logrado", ha afirmado, al igual que entiende que, en estos momentos, "está muy bien desconectar con pelis y series", pero también moverse: "Necesitáis moveros, quemando, entrenar la fuerza, la capacidad muscular; si no, si entramos en bucle negativo, sentados en el sofá viendo miles de whatssaps, disminuye".

Cómo será Cesc Escolá, que entre todos los españoles y españolas que le siguen día a día, su mayor fan es su abuela, de 91 años y recién operada con dos prótesis en la cadera, y que se levanta y sigue los consejos de su nieto en la televisión.

"No sabéis lo que significa esto para mí... No puedo parar de llorar. ¡La amo con locura! Conseguir que tenga ganas de levantarse del sofá y tener una motivación para seguir adelante es mágico. Por la mañana ha hecho la clase sentada, pero por la tarde ha querido repetirla de pie", escribía orgulloso en un vídeo publicado en su Instagram.

En una reciente entrevista con Chance ha afirmado, amén de que sigue soltero, lo importante que es para él su familia (su última publicación es un largo texto dedicado a su madre que le ha llegado, y mucho, a Noemí Galera) y que no se esperaba la magnitud del éxito de su paso por OT.

"No soy el chico de moda y no ligo más. Estoy un poco out de todo esto. Estoy contento, no me esperaba esto, sabía que sería guay pero no tanto. Es un boom, cada día ha sido distinto, es alucinante", constataba Escolá.

"Yo sigo siendo yo mismo, haciendo mi trabajo, mis clases, con mis amigos, mis amigas y mi familia. Todo lo que acabe viniendo tendrá las puertas abiertas y aprovecharé todo lo que pueda. Siendo muy consciente de que sigo siendo yo y que nada ha cambiado", aseguraba.