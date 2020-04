El PP pide a Puig que cubra todas las bajas sanitarias de las residencias y que sea "servicio prioritario"

Bastidas, que se ha referido al aumento exponencial de los positivos entre los mayores que residen en las residencias y los profesionales, ha señalado en un comunicado que "no hay tiempo que perder" ya que, a fecha de hoy, uno de cada cuatro fallecidos es de uno de estos centros.

Así, ha advertido que en este colectivo se produce "una doble merma" ya que, por un lado, hay una "cascada" de bajas profesionales, "que se cuentan ya por más de 150", y por otro, los profesionales que podrían cubrir estas vacantes de la bolsa de trabajo "están reforzando las plantillas de los hospitales generando huecos peligrosos en las residencias".

"La situación es muy delicada, estamos en números dramáticos", ha lamentad Bastidas, ya que aumentan los fallecimientos y los contagios entre los mayores y cada vez "hay menos profesionales".

Por ello, ha instado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, "a hacer algo" y "poner orden" para que los trabajadores sanitarios lleguen "de forma equilibrada a atender las bajas y se pueda atender a nuestros mayores". "El tiempo juega en nuestra contra", ha indicado.

Respecto a la decisión de centralizar la atención de los mayores en residencias medicalizadas señala que el PP lo propuso "hace ya más de 10 días, el pasado 23 de marzo", por lo que ha criticado que "vemos cómo el virus va por delante de la gestión".

Así, ha lamentado que en "la oposición aún no sabemos nada de esta propuesta, no sabemos las condiciones, ni los plazos ni los protocolos". Bastidas ha recordado que hace más de un mes, a finales de febrero, preguntó a la consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por los protocolos en las residencias de mayores, pero "aún no sabemos nada".

"De cualquier manera, si diez días después han decidido asumir una propuesta del PP que con tanto éxito se ha aplicado en Aragón y Galicia, ahora lo que toca es hacerles test a todos los mayores y profesionales que trabajen en las residencias de mayores para tener una radiografía real y evitar nuevos focos de contacto. Esperamos que en este caso nos escuchen y nos hagan caso en menos tiempo", ha reclamado.