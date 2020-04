Coronavirus.- Els grups de Les Corts, disposats a ampliar el calendari per a recuperar els plens 'perduts'

20M EP

Els grups parlamentaris s'han mostrat disposats a repensar i reorganitzar el calendari previst per al present període de sessions davant els plens 'perduts' durant l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del coronavirus, després que el president de Les Corts, Enric Morera, apuntara la possibilitat d'habilitar els mesos d'estiu per a celebrar eixos plens com ja estan acordant altres parlaments autonòmics.