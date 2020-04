Detingut a València un home per disparar cap al carrer des de la finestra amb armes d'aire comprimit

Els fets van succeir sobre les 18.00 hores d'aquest dimecres quan els agents van ser requerits, després de rebre's l'alerta dels veïns, perquè es dirigiren a un domicili del districte de Trànsits on un home suposadament estava disparant "a coses" cap al carrer des de les finestres de la seua vivenda.

Els agents van localitzar el lloc i al presumpte autor dels fets, un home de 53 anys i de nacionalitat espanyola, que va quedar detingut com a presumpte autor dels delictes de danys i amenaces. Segons ha pogut saber Europa Press, els veïns van explicar que l'arrestat havia comentat que no li agradava que els amos de les mascotes isqueren a passejar amb els animals.

Els agents van requisar en l'interior de la vivenda dos armes d'aire comprimit per a les quals, segons fonts policials, no tenia permís per a utilitzar-les. L'arrestat tenia antecedents per delictes diferents a aquests pels quals ha sigut detingut.