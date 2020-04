Daniel Diges anima a sus vecinos a 'resistir' dedicándoles la icónica canción desde su balcón

En estas últimas semanas las personas que son vecinas de algún cantante son unos privilegiados, poder disfrutar de grandes voces desde la comodidad del sofá es un placer que pocos conocen.

Unos de estos suertudos son los vecinos de Daniel Diges, que pudieron disfrutar de un concierto privado del cantante donde entonaba Resistiré, tema del Dúo Dinámico que se ha convertido en el himno de esta cuarentena.

"Para estos momentos difíciles es importante darnos mensajes de esperanza! Podemos con todo!! Resistiremos!! Os mando toda mi energía!!", le dice a todo el mundo el cantante desde Instagram.

Al cantante de Algo pequeñito le ha pillado el estado de alarma en plena gira de Versus, su último proyecto. Junto a Gerónimo Rauch, con quien ha protagonizado el musical El Médico, interpretan, con un sonido Pop-vintage, grandes canciones de los musicales en los que han participado, como Los Miserables, El fantasma de la ópera, Hoy no me puedo levantar, We will rock you, Chicago, Sunset Boulevard, Mamma Mia! o El Médico. Además de temas de artistas como Mecano, Tom Jones, Malú o Raphael.

Pero Daniel no es el único cantante que ha salido al balcón a deleitar a sus vecinos,Ruth Lorenzo fue una de las primeras en regalar su voz en estos tiempos tan difíciles para traer un poco de ilusión.

Otra gran voz que ha salido al balcón ha sido la de Francisco, entonando Nessun Dorma, una de las mejores canciones operísticas.

También las voces anónimas se animan a compartir su talento, como esta vecina de Isabel Coixet que dejó a todo el mundo anonadado y fascinado.