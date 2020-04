USO considera que las cifras del paro "son un mazazo al mercado laboral riojano" con el descalabro de 'Servicios'

Ha subido en todos los sectores pero especialmente los 851 desempleados más en el sector Servicios "son un mazazo al mercado laboral riojano. Y, a pesar de suponer un descalabro sin precedentes, no refleja la realidad del hachazo al trabajo: los funcionarios del SEPE no dan abasto a tramitar los ERTE y el resto de gestiones ordinarias, ajenas al coronavirus".

"La inmensa mayoría de los afectados por esta crisis no figuran aún en las estadísticas y, lo que es peor, no recibirán prestación en abril", denuncia Luis Mª Miguel, secretario general de USO La Rioja.Por ello, USO pide que el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social "cumpla la doble función de dinamizador de empleo y protector social: necesitamos que se incorporen con urgencia los temporales de las bolsas de empleo, sobre todo en aquellas oficinas más saturadas. De poco sirve que se aprueben paquetes de rescate a colectivos si no hay capacidad para aplicarlos".

"Más difícil aún es darle solución a los temporales, bien contratados de forma directa o por ETT. Esos contratos que se rescindieron o que no se renovaron antes del freno aprobado en los dos últimos reales decretos no tienen ningún sostén. Y ese impacto puede comprobarse en las cifras de la Seguridad Social: casi 900.000 afiliados menos, y eso no se debe a los ERTE, que siguen cotizando, sino a empleo destruido difícilmente recuperable a corto plazo", alerta el secretario general de USO La Rioja.

La contratación, que pudo tener un comportamiento habitual durante el primer tercio de mes, "ha variado su relación entre temporales e indefinidos en el cómputo general: 1922 contrataciones menos en La Rioja que en el mes de febrero".

"Obviamente, no se debe a una estabilización del empleo, sino a los cientos de miles de contratos temporales que no se hicieron, al albor como estamos del tradicional inicio de la campaña turística", lamenta Luis M. Miguel.

Por sectores, el "mayor golpe" ha recaído en términos absolutos en Servicios, con 851 parados más; pero, el resto, Agricultura (+238), Industria (+256) y Construcción (+171) han tendido porcentualmente subidas importantes. "Esta crisis sanitaria ha demostrado el valor de los trabajos de cuidados y limpieza, difícilmente digitalizables. Y ahí, en esos sectores siempre precarizados y tan necesarios, la mujer tiene una presencia aplastante. "Estos sectores pueden y deben tirar de la contratación de refuerzo en estos meses, pues las que no han perdido sus empleos están padeciendo una sobrecarga de trabajo sin precedentes, y en sus manos está parte de la barrera del contagio", recuerda el secretario general de USO.