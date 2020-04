Los maestros Takumi de Lexus: la policía del diseño

Los Takumi son maestros artesanos en Japón. Lo son en diferentes áreas, pero su formación ha bebido de la más profunda tradición y tienen, al menos, 25 años de experiencia. O más de 60.000 horas dedicadas a su oficio. No tienen parangón.

En Lexus, una marca “joven”, nacida en 1989, para convertirse en la firma de lujo de Toyota, lo tuvieron claro desde el principio: necesitaban a los mejores, y los Takumi forman parte del proceso de fabricación de sus coches. Sin su supervisión y aprobación, la cadena no sigue. Y si algo no es perfecto, simplemente no vale. No cabe duda de que su aportación es un enorme valor añadido en la calidad de los vehículos Lexus.

Con una industria cada vez más tecnificada, con más máquinas y menos personas, el que una marca apueste por el ser humano es noticia, sobre todo para roles de tanta importancia.

Estos maestros artesanos se valen de lo que ven y de lo que tocan. LEXUS

Por supuesto que hay máquinas en Lexus, de las mejores, pero todavía queda recorrido para que sean perfectas. Y nunca lo serán como un ser humano, que lo es con todas sus imperfecciones, dicho sea de paso. Pero los Takumi no fallan. Su vocación, experiencia y dedicación les hace insustituibles.

La fábrica japonesa de Lexus en Kyushu da trabajo a 7.700 personas. De todas ellas, 19 son Takumi. Solo 19. Cada uno tiene la responsabilidad de evitar que no exista deficiencia alguna en el proceso de la fabricación que controle, desde la fundición de la piezas para el motor, los acabados del interior o lo más visible, la carrocería.

Son muy respetados por todos, y lo que ellos digan es Ley. En total revisan las más de 30.000 piezas de un vehículo, como también la precisión de su montaje.

Su capacidad es tal que, incluso, sus técnicas han sido emuladas por robots, como los movimientos del pintor artesano. Es, sin duda, la reivindicación del buen saber hacer del ser humano. Y se agradece en el mundo tecnológico de hoy.

Si estas líneas han despertado tu interés, puedes ver en el canal de Lexus España de YouTube un excelente documental sobre ellos. Solo hay que pinchar en este enlace.