Monago reitera que "no se están haciendo los tests necesarios" de Covid-19, para saber si se está "venciendo a la curva"

20M EP

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado este jueves que se realicen más pruebas de detección en Covid-19 en la región porque "si no hacemos tests, no hay manera de luchar contra la pandemia, no sabremos cómo actuar", y a su juicio "no se están haciendo los tests necesarios" para poder medir bien la pandemia ni asegurar si "estamos venciendo a la curva o no".