Se disparan un 50% las consultas por cibercrímenes a los Mossos

Las consultas que reciben los Mossos d'Esquadra por los delitos relacionados con internet, como la práctica del 'phishing'o lo'ramsonware', se han incrementado un 50% desde el inicio del confinamiento por el coronavirus. "La expansión mundial del Covid-19 ha generado una situación excepcional que ha sido aprovechada por cibercriminales", ha explicado en declaraciones el agente Raul Roca, de la Unidad de Cibercrimen de los Mossos d'Esquadra.

Roca, que también es profesor de este ámbito en la Universitat de Barcelona (UB), ha pedido a los ciudadanos que estén "alerta" y ha querido dar un "mensaje de tranquilidad" porque "la policía actúa e investiga siempre, y en muchas ocasiones tiene éxito".

El aumento de las consultas por delitos relacionados con internet es un hecho, pero "habrá que esperar" para comprobar si se corresponde con un incremento de los cibercrímenes, indica Roca, puesto que hay menos denuncias desde que el cuerpo pide evitar ir a las comisarías "si no se trata de asuntos estrictamente necesarios y relevantes".

Roca reconoce las dificultades de los Mossos para combatir el cibercrimen. "Tenemos que tener una cosa clara, internet no tiene límites geográficos, y esto implica que la ciberdelincuencia tampoco los tiene", advierte. Explica que se pueden contratar servidores al margen de la ley que "complican" las investigaciones. "Esto no quiere decir que no podamos hacer nada, más bien todo el contrario", indica Roca, porque "aunque en ocasiones pueda ser lento, se acaba deteniendo a muchos de estos ciberdelincuentes".

"Simplemente aprovechan el Covid-19 como cualquier situación que sea sensible y que nos pueda hacer picar", añade Roca. Expone que otros momentos propicios utilizados para lanzar ataques criminales y en que los ciudadanos tienen que ser particularmente cuidadosos pueden ser las campañas de la declaración de la renta o lo Black Friday. "La capacidad de engaño aquí es más grande y la capacidad de éxito también", apunta.

Una de las amenazas detectadas desde el inicio del confinamiento tiene que ver con el llamado 'ramsonware', el secuestro de datos que se obtiene a partir de la instalación de un programa malicioso, que restringe el acceso total o parcial de nuestros datos y por el cual los cibercriminales piden un rescate económico.

Ataques como este pueden empezar por la apertura de archivos de correos electrónicos. Por eso Roca recomienda fijarse en que los remitentes sean de confianza."A veces parecen correctos y lícitos, pero si te fijas en vez de poner Amazon posan Amazan", expone. "Si no estás esperando un correo y recibes un con un fichero adjunto, no lo abres, directamente a a el papelera", remacha.

También hay campañas activas de phishing, que es el engaño haciéndose pasar por empresas, personas u organizaciones que pueden hacer ver que están relacionadas con la covid-19 para conseguir datos o información confidencial. En este sentido Roca es contundente. "Ninguna organización seria te pedirá las credenciales, esto lo tenemos que tener claro, y tampoco hay que ceder ante páginas de donaciones de dudosa procedencia", añade.

El cuerpo considera que el incremento masivo del teletrabajo y del uso particular de dispositivos electrónicos se ha convertido en una ventana de oportunidad para los delincuentes que han visto la posibilidad de obtener datos de carácter empresarial, privados o de tarjetas y cuentas bancarias. La capacidad técnica de cada cual no garantiza evitar ser víctima de estos delitos, advierte Roca. "Puedes ser muy bueno en ofimática, pero si no eres un usuario concienciado caerás", indica.

Los Mossos recomiendan incrementar las medidas de seguridad y desconfiar de los correos electrónicos, SMS e informaciones que no provengan de organismos y entidades gubernamentales u oficiales. En este sentido piden aumentar la atención sobre los correos electrónicos o mensajes que tengan relación con información vinculada al covid-19, sobre todo cuando invitan a descargar archivos, programas o aplicaciones o acceder en enlaces sospechosos.

Roca también hace un llamamiento a "huir de los rumores y la desinformación" y evitar reenviar informaciones de dudosa procedencia que no estén contrastadas. El cuerpo pide especialmente estos días no compartir información que pueda provocar alarma social y consultar los medios oficiales para contrastar la información.

Los Mossos d'Esquadra disponen del buzón interetsegura@gencat.cat para dirigir consultas relacionadas con la seguridad de internet, por ejemplo las que tienen que ver con los cibercrímenes.