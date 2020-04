PP cree que Urkullu va a la Diputación Permanente "arrastrado y de mala gana porque su gestión no es la más brillante"

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha criticado que "el Gobierno Vasco lo primero que ha hecho, con Urkullu a la cabeza, es intentar huir de lo que hoy va a ocurrir en el Parlamento", en cuya Diputación Permanente va a comparecer este martes el lehenkadari.

"Urkullu no ha ido por su propia voluntad, ha tenido que ser arrastrado por la oposición, ha ido de mala gana y, además, con el morro torcido porque no quería ir a esa comparecencia porque la gestión no ha sido la más brillante, sino al revés", ha censurado.

El dirigente del PP ha considerado que el Gobierno de PNV y PSE-EE se ha convertido en "una jaula de grillos" y está "resquebrajado". En este sentido, ha recordado "las críticas" de las secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, al presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, por sus manifestaciones en contra del Decreto del Gobierno central de suspensión de las actividades esenciales.

Iturgaiz ha destacado que, sin embargo, el presidente de la patronal vasca "había tenido todo el apoyo de PNV y de Urkullu", que "se va a tener que retratar" en la Diputación Permanente y aclara "si está en la defensa de los empresarios, de Confebask y de la racionalidad, o está con los irracionales de este gobierno, con Mendia y Sánchez, que juegan con la improvisación".

Asimismo, ha indicado que también por parte del propio lehendakari también se han escuchado "críticas hacia el Gobierno de Sánchez". No obstante, el candidato del PP ha advertido de que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno "gracias al PNV". "Es el presidente de Urkullu porque le han apoyado, quitaron a un gobierno del PP para poner a este gobierno socialista-comunista que está mintiendo en muchas cosas a los españoles".

Tras indicar que informaciones periodísticas apuntan a que el Ejecutivo "desoyó" el llamamiento de OMS y la UE para hacer acopio de material sanitario, ha remarcado que el PNV "es cómplice de este gobierno" y, por ello, "corresponsable de lo que está ocurriendo".

Por otro lado, ha denunciado que la gestión de la crisis sanitaria en Euskadi se está haciendo con "muchas improvisaciones", algo que "no lo dice el PP", sino que sanitarios han manifestado "durante semanas" que "no tenían EPI, que los hospitales estaban más que saturados en determinados momentos". A pesar de ello, ha criticado, "no se quería hacer un llamamiento a que viniera ayuda del resto de España o del propio Ejército" para desplegar hospitales de campaña.

TARDE

Por otro lado, el que también fuera eurodiputado del PP ha considerado que la UE "ha llegado tarde" a esta crisis, de manera que, "al comienzo, cada país ha tomado sus decisiones", si bien finalmente "menos mal que ha rectificado" y ya se están tomando medidas económicas y de otro tipo.

"Le hemos echado de menos al comienzo en una respuesta más rápida pero más vale tarde que nunca", ha opinado Carlos Iturgaiz, que ha recordado que la Unión Europea "nos ha salvado en tantas ocasiones" y "siempre es mejor tener el colchón de la UE, que estar fuera".