Instrucciones para convertirse en mago

La magia tiene algo especial, un aura que transporta a todo aquel que la vive a un mundo fantástico lleno de sorpresas e imposibles. Muchos niños se quedan encandilados cuando ven a un mago en alguna actuación y todos sueñan con saber cómo ha logrado hacer la magia. Pero, ¿cómo convertirse en mago? Estos son los pasos a seguir:

1. La importancia del secreto

El mago siempre deberá tener en cuenta que no se deben revelar los secretos de la magia. Seguramente, tras una buena actuación, siempre habrá gente, especialmente los adultos, que quieran saber el truco, pero el mago debe permanecer inquebrantable y no desvelar nada para no romper la magia.

2. La varita

Cada mago tiene su propio estilo. Desde el clásico Merlín hasta el elegante David Copperfield. Así que, cada uno puede ponerse la ropa que más le inspire. Pero hay un elemento que todos usan en algún que otro momento: la varita.

Para crear una varita mágica, solo hace falta un folio, pegamento de barra, tijeras y rotuladores de colores.

En primer lugar, se toma la hoja de papel por una esquina y se hace un rollo lo más fino posible para que quede una especie de palo. Cuando esté casi terminado, llegando ya a la esquina contraria, se pondrá un poco de pegamento y se darán giros en la mesa para que se pegue. A continuación hay que cortar las esquinas , con ayuda de un adulto, para que las puntas queden rectas y para dar a la varita el tamaño deseado. Por último, hay que pintarla. Normalmente las varitas de los magos son negras con las esquinas en blanco, pero se puede utilizar cualquier color que se desee. ¡Imaginación al poder!

3. El primer juego

En este vídeo, la maga Beatriz Palacio enseñará un juego alucinante y perfecto para dar los primeros pasos en el mundo de la magia.

4. Ensayar, ensayar y ensayar

Lo más importante de todo es ensayar mucho para que el día de la actuación todo salga perfecto. No solo hay que practicar los movimientos, sino también la presentación, es decir, la historia. Es muy importante que el público entienda claramente lo que estamos diciendo, ya que si no podrían perderse la magia.

En esta ocasión, la maga ha narrado una historia de un fantasma, pero cada mago puede inventarse la suya propia. Quizá, en lugar de un espectro, los niños puedan cazar un marciano, al ratoncito Pérez o lo que se les ocurra.

5. El debut

Una vez esta todo preparado, es hora de la actuación. En persona, con un vídeo a través de las redes sociales o con una videollamada. ¡La magia funcionará siempre!

