Iker Jiménez da el motivo por el que el doctor Cavadas no habla del coronavirus y pregunta: "¿Hubo intención humana?"

Tras la suspensión por el momento del programa en Cuatro, Iker jiménez ha defendido la continuidad de Cuarto Milenio en Youtube porque "es momento de que la información siga fluyendo, sobre todo cuando a veces es contracorriente; es necesaria".

Así, en una nueva entrega en el internet, el periodista ha dejado claro que hablará sobre el coronavirus y de las dudas que deja el nuevo virus, que ya es pandemia mundial.

El periodista se ha hecho distintas preguntas acerca del Covid-19. "No sabemos qué es. Se habla de un murciélago o de un pangolín. ¿Por qué este murciélago tenía este virus? ¿Dónde surge? ¿Se contaminó en la naturaleza? ¿Dónde está descrito? ¿Pudo haber intervención humana? No se ha despejado. Hay una corriente que habla de que esto pudo ser obra de un laboratorio que ya había dado problemas desde 2017 sobre la experimentación", destaca Jiménez.

Aunque, eso sí, rechaza teorías conspiranoicas: "No me cuadra que haya ninguna potencia, ni China ni nadie, que le interese lo que está pasando".

"¿Se persigue eso? ¿Que los disidentes estén hasta el gorro? ¿Que los disidentes desistan de su camino?"

Eso sí, ha lanzado una cuestión a aire, la de que China podría haber mentido al mundo. En ese momento, ha hablado del doctor Cavadas y de lo que dice hace unos meses, antes de que todo estallara a nivel mundial: "Cuando el doctor Pedro Cavadas dijo que había millones de casos, que habría que multiplicar por mil, contaba la verdad. Le machacaron y le destruyeron... un doctor de máximo prestigio".

Por eso, ha contado, aunque han intentado contar con él para Cuarto milenio o Milenio live, el sanitario no ha aceptado. "Nosotros le llamamos, no quería saber nada de nadie. Se había quemado. Estaba hasta el gorro. ¿Se persigue eso? ¿Que los disidentes estén hasta el gorro? ¿Que los disidentes desistan de su camino? Bueno, a lo largo de la historia esto ha pasado. Quedan ahí en enero las frases de Cavadas. Y quedan ahí las evoluciones de los doctores que yo he visto, hasta estar ahora mismo como están".