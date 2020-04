Víctor Sandoval se enfrenta a El Dioni en 'Ven a cenar conmigo': "Es un ladrón, no sé por qué se le da sitio en televisión"

Víctor Sandoval no ha dejado a nadie indiferente en su paso por Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition ya que, tras sus conocidos encontronazos con Carmen Borrego, este miércoles fue el turno de El Dioni.

Durante la cena en casa de la hija de María Teresa Campos, el tertuliano y el exvigilante se quedaron solos durante unos momentos porque Bibiana Fernández tuvo que que ir al baño a quitarse las medias.

Entonces Sandoval bromeó diciéndole a El Dioni que "ellas se quitan y tú te pones el peluquín", pero éste no se amedrentó y le llamó "cotilla", algo que sentó muy mal al tertuliano, que afirmó: "Ha estado burlándose de mi pluma durante toda la cena igual que hacían en el colegio conmigo".

Y continuó atacando al exvigilante: "Mi pluma no la puedo controlar, nací con ella. Yo no me he metido con que él es bizco, ni con su tripa ni con su cuerpo deforme".

Víctor Sandoval, en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. MEDIASET

"Es un ladrón que no sé por qué se le da sitio en la televisión. Robar es un delito y un pecado", añadió.

El Dioni afirmó que "he estado mejor en la cárcel que sentado al lado de Víctor Sandoval", y le dijo que "eres un grano en el culo, eres molesto te ponga como te pongas. Eres una mosca cojonera".

Para concluir, el exvigilante definió a su compañero del programa de Mediaset como "envidioso, traidor, prepotente, cargante y cansino".