Carmen Borrego se alza con la victoria en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition': "No esperaba ser la ganadora"

Este miércoles llegó el final de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, donde Carmen Borrego, aparte de ser la última anfitriona, se llevó el premio de 3.000 euros al alzarse como ganadora.

Además, hizo las paces con dos de sus mayores enemigos: Víctor Sandoval, con el que ha tenido sus más y sus menos durante el concurso; y Payasín, que fue el invitado especial de la velada para pedirla perdón por el tartazo en Sálvame Okupa.

El menú que preparó la hija de María Teresa Campos estuvo inspirado en su tierra, Málaga, y el entrante fue 'Perdidos en la naturaleza', un cóctel de gambas en el que la mayonesa la hizo ella.

El plato principal, 'Bocaditos de la rubia', consistió en unos solomillos con puré de patata; y el postre, 'Deseo tropical', una crema de Piña con merengue y que, para su elaboración, contó con la ayuda del chef Mario Sandoval.

Encuentro con Payasín

En el final de la cena, cuando fue a por el postre a la cocina, Borrego se encontró con una sorpresa, Payasín: "Le he traído a mi casa para hacer algo conciliador y que la gente sepa quién es. Imagino que él también lo ha tenido que pasar mal y la verdad es que me ha dado ternura", afirmó.

Carmen Borrego y Payasín, en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. MEDIASET

"Reencontrarme con él ha sido duro, pero quiero demostrarle a todo el mundo que tengo sentido del humor y que no tengo nada en contra de Payasín", añadió la anfitriona.

La hermana de Terelu le dijo a Payasín que "te he traído para que me ayudes con el postre y quiero que seamos amigos". Firmando la paz con él y sorprendiendo a sus invitados, que al verle se quedaron con la boca abierta.

Las votaciones finales

Y llegó en momento de los votos y de saber quién se llevaba los 3.000 euros del premio. Tras las primeras votaciones, Borrego se colocó en segundo lugar con 23 puntos, con Bibiana Fernández en primera posición con 24 y empatados a 18 Víctor Sandoval y El Dioni.

Pero tanto la anfitriona como el exvigilante tenían que usar sus 'poderes'. Mientras que él lo utilizó con Borrego y se subió su puntuación de 5 a 7, ella los usó con Fernández, a la que bajó los puntos de 8 a 6: "Se los he quitado porque creo que es mi mayor rival", señaló la hija de María Teresa Campos.

De esta manera, la clasificación la cerraron Sandoval y El Dioni con 18 puntos; Fernández en segundo lugar con 22 y Borrego se proclamó como la ganadora con 25 puntos. "Te lo mereces por enfrentarte a tus miedos", le dijo Sandoval.

"Me siento súper feliz, lo he pasado muy bien haciéndolo y lo más, es ganarlo", afirmó la ganadora. "Cuando llegué a este concurso prometo que no pensaba que iba a ganar. Me siento orgullosa, os doy las gracias. Todavía no me lo creo", concluyó.