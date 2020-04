Irene le hace la 'cobra' a Luisma en su cita de 'First dates': "El beso en la mejilla, que me gusta ir despacio"

No fue la primera ni será la última, pero la 'cobra' que le hizo Irene a Luisma en el privado de First dates este miércoles dejó sentenciada la cita entre ambos.

La madrileña fue la primera en llegar al local de Cuatro y ser recibida por Carlos Sobera. "No me gusta tener mal rollo con nadie y me gusta reírme con la gente", afirmó en su presentación.

El presentador quiso saber cómo le había ido "en el campo del amor". Irene le contestó que "no he querido tener nada con nadie hasta ahora, estaba a gusto sola, pero tengo ganas de tener a alguien con quien compartir mi vida".

"Tienes 21 años y sigues siendo virgen en el campo del amor, eso es muy bueno hoy en día. Es una decisión personal y que sepas que es un privilegio ser la persona que te pueda presentar a tu primera pareja", afirmó Sobera.

Su cita fue Luisma, que señaló que buscaba "una persona sincera y fiel. Que sepa lo que quiere, porque yo lo sé", y nada más ver a la madrileña en la barra, se lanzó a conocerla.

Durante la cena, Luisma le preguntó a su cita por sus estudios: "Me he sacado la ESO y ahora voy a hacer un curso de tanatopraxia", le respondió Irene mientras el madrileño ponía cara de no saber de qué hablaba.

Irene y Luisma, en 'First dates'. MEDIASET

Al final de la velada se fueron a tomar el postre al privado de First dates. Allí, sacaron dos de las bolas donde hay mensajes o pruebas para los comensales.

"Me has gustado, la verdad. A veces soy tímido, pero depende de la otra persona, soy muy intenso y muy pasional. Cuando te he visto me has parecido una chica guapa", reconoció Luisma.

Y añadió que "yo, me lanzo, y si me hace la 'cobra', pues no pasa nada", afirmó el joven. Y eso fue lo que pasó, se lanzó a besar a la madrileña y esta, apartó la cara al verle venir: "Soy más de conocer primero a la persona. El beso, mejor en la mejilla. Me gusta ir despacio, no correr".

Al final, Irene afirmó que no le gustaría tener una segunda cita "como pareja, pero como amigo, si. Te ha faltado un poco de vidilla". Tras la negativa de su cita, Luisma tampoco quiso volver a quedar como pareja, "pero como amigos, lo que quiera".