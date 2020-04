Rosalía desvela en 'El hormiguero: Quédate en casa' el motivo de su cambio de 'look' durante el confinamiento

Los espectadores de El hormiguero: Quédate en casa se quedaron muy sorprendidos este miércoles, al igual que Pablo Motos y el resto del equipo del programa de Antena 3, al ver el nuevo cambio de look de su invitada, Rosalía.

"¿Cómo estás? Qué guapa", le dijo Motos nada más conectar la videollamada con la cantante, que se tapó la cara tras el piropo. "Estás muy muy muy guapa con el corte de flequillo que te has hecho", señaló el presentador.

Rosalía le preguntó si le gustaba, y Motos no dudó en contestarla que "mucho, te sienta muy bien". La interprete comentó que "me he dado cuenta que en situaciones así, límite, empiezo a pensar en proyectos de belleza y empiezo a hacer líos".

"Me ha dado por la tijera y me he cortado el pelo", admitió Rosalía. Motos quiso saber si se lo había hecho ella sola: "Sí, cogí el flequillo y lo corté", contestó entre risas la cantante.

El presentador aseguró que "mañana habrá millones de personas cortándose el pelo como ella", mientras la cantante exclamó: "¡No te creo!".

Pablo Motos y Rosalía, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

El Monaguillo participó en la conversación añadiendo ente risas que "yo me hago eso y me formo un estropicio", mientras Motos señaló que "hay que ser guapo para hacerse ese corte. La gente se afeita pensando que le va a quedar la calva de Bruce Willis, y no".

Pasando la cuarentena en Estados Unidos

La cantante se encuentra actualmente en Miami "desde enero que vine a los Grammy. Ya me quedé por aquí para trabajar en el siguiente disco y me ha cogido aquí la cuarentena. Es muy fuerte porque tengo a mi familia lejos", comentó.

Rosalía contó que está viviendo en casa de su representante porque "no quería estar sola en una casa durante el confinamiento". Además, "hay una habitación pequeñita para hacer música y estoy ahí horas haciendo canciones".

La catalana comentó que la mayoría de sus llamadas a España desde Estados Unidos son "a mi hermana Pili. De hecho, me dijo que no me hiciera esto en el pelo. Pero cuando colgué, me lo hice".