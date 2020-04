El Ayuntamiento de Monzón no emitirá recibos de las actividades municipales

Para garantizar el derecho de los ciudadanos a no abonar cantidades por servicios no prestados, el Ayuntamiento de Monzón no emitirá ningún nuevo recibo hasta que la situación se revierta.

Una vez haya finalizado el estado de alarma y desde el Gobierno de España se levante la prohibición de celebrar actividades grupales y de utilizar las instalaciones municipales, el Ayuntamiento estudiará cada servicio y actividad de forma individualizada para decidir si puede retomarse la prestación del servicio o si queda suspendido hasta el próximo curso.

También se abordarán las compensaciones por los bonos, matrículas de cursos, que ya han sido abonados y no pueden ser utilizados durante este periodo, ha detallado el Ayuntamiento de Monzón en una nota de prensa.

PRORRATEO

En el caso de los recibos del mes de marzo, cuyo importe abarcaba todo el mes y solo pudo ofrecerse el servicio hasta el día 14 debido al cierre de las instalaciones municipales, se prorrateará la parte correspondiente al resto de los días para restarlo al próximo recibo una vez se haya retomado la actividad o para devolverlo al usuario en caso de que no se retome.

De esta forma, en el momento en el que se retomen las actividades, no se cobrarán los 15 primeros días para compensar lo que ya se ha pagado sin recibir el servicio en marzo y, si no se llegan a retomar, se devolverá dicho importe.

En cualquier caso, el Ayuntamiento ha explicado que las devoluciones de recibos se realizarán de oficio una vez haya finalizado esta crisis sanitaria y se pueda estudiar el futuro de cada servicio, por lo que no es necesario que los usuarios soliciten dicha devolución.