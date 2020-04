Segundo desencuentro del día entre el Gobierno y Cataluña por el Covid-19: Ábalos no ve sentido a abrir los peajes

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña siguen escenificando sus diferencias sobre qué medidas deben tomarse en la emergencia con el coronavirus, este miércoles en concreto, con dos desencuentros en un solo día. Esta mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha censurado un protocolo del Govern que recomienda que las personas mayores de 80 años no sean ingresadas en la UCI. Esta tarde el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha opuesto a otra idea que baraja el gobierno de Quim Torra, la de levantar los peajes en las autopistas catalanas.

“Las medidas que estamos tomando son para reducir la movilidad, no para aumentarla, no tiene mucho sentido promover esa medida, no creo que sea muy coherente en este sentido”, ha dicho Ábalos en una rueda de prensa en Moncloa.

Se refería al anuncio que ha hecho este miércoles el conseller de Territori, Damià Calvet, para levantar de forma unilateral los peajes en las autopistas que gestiona la Generalitat, la C-32, la C-33 y la C-16. Calvet ha pedido a Ábalos la “gratuidad” de los peajes durante el estado de alarma, a lo que el ministro ha recordado que los esfuerzos del Gobierno se centran ahora en alguno muy diferente, si no contrario, como es reducir la movilidad, también en las autopistas.

UCIs y mayores de 80 años

Esta diferencia sobre qué hacer con los peajes durante el estado de alarma se ha sumado a la advertencia que Illa ha lanzado horas antes contra la criba por edad para ingresar en las UCIs catalanas, cada vez más saturadas por la pandemia. El ministro de Sanidad ha advertido que los protocolos dictan que ingresar o no a un paciente en cuidados intensivos es una decisión que se toma en función al “cuadro clínico del paciente” independientemente de su edad.

A las de este miércoles se suma la gran diferencia, en términos generales, entre el Gobierno y la Generalitat, que en este caso a la postre se saldó con una medida como la que hacía semanas reclamaba Torra para su territorio. Poco después de agravarse en España la situación por el coronavirus, el president reclamó poder confinar totalmente Cataluña, con un parón de la actividad como la que, dos semanas después, terminó decretando el Gobierno para todo el país.