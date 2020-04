Anabel Pantoja, en tratamiento tras presentar síntomas de coronavirus

Tras ausentarse durante unos días de sus redes sociales, Anabel Pantoja ha querido sincerarse sobre su estado de salud. Y es que la colaboradora de Sálvame no ha pasado un buen fin de semana, tal y como ha contado este miércoles a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La sobrina de Isabel Pantoja empezó a sentir malestar hace unos días, presentando tos y fiebre, dos de los síntomas del coronavirus. Por ello, la tertuliana decidió acudir al médico y, aunque no pudo realizarse la prueba del Covid-19, está bajo tratamiento y cumpliendo la cuarentena.

La colaboradora, que ya se encuentra mejor, se ha mostrado optimista ante la situación y ha animado a sus seguidores a cumplir las medidas sanitarias: "No sabemos si tengo coronavirus o no, pero simplemente deciros que estoy aquí en cuarentena, que yo me quedo en casa, que tenemos que seguir las pautas, que hay que recuperarse y que, por supuesto, volveré para cocinar, para entreteneros y para darlo todo. Os quiero", cuenta en la grabación.

Finalmente, la sobrina de la tonadillera ha querido mandar un mensaje de tranquilidad: "Solo quería explicarlo yo misma tal cual ha pasado. El viernes empecé con tos y fiebre, seguidamente con síntomas que me preocupaban... finalmente los médicos, que, por supuesto, establecen prioridades, han decidido mandarme a casa con mi tratamiento y realizar una buena cuarentena. Al no tener fiebre ni problemas para respirar puedo estar tranquila", concluye en el clip.