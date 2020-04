Bibiana Fernández publica una fotografía en el supermercado y se ve obligada a dar explicaciones: "Es una broma"

En plena crisis del coronavirus, Bibiana Fernández ha intentado aportar su grano de arena para alegrar a sus seguidores: la actriz ha publicado este miércoles en Instagram un extravagante posado en el supermercado. Sin embargo, lo que ha empezado como una broma ha acaparado alguna que otra crítica.

La intérprete, de 66 años, se ha animado a publicar una fotografía en la que aparece en la sección de la fruta de un supermercado. En ella, posa enfundada en un largo vestido de color blanco que acompaña con accesorios como unos guantes y unas gafas de sol.

"Hoy voy a súper, me falta verde un poco de carne. Voy así pero con guantes, eso sí largos", se lee en el texto que acompaña a la captura. "Bromas aparte #yomequedoencasa #paciencia #salud feliz día a todos", sentencia la actriz.

De esta forma, los usuarios de la red social han criticado que Fernández luzca de esa manera en el supermercado, debido a la complicada situación que atraviesa España por el avance del Covid-19. Por su parte, otros seguidores le han reprochado a la de Tánger que tampoco respeta la distancia de seguridad.

Ante esta situación, Fernández se ha visto obligada a reaccionar: "Es una broma. La foto no es actual, es cuando vivía en el centro, aquí durante el confinamiento solo salí a comprar un día, porque para mí sola si compras bien no es necesario, por eso hoy voy me falta verde, y poco más", se ha defendido.