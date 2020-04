El Gobierno madrileño estudia asumir las cuotas de autónomos de marzo y abril

La Comunidad de Madrid estudiará a lo largo de los próximos días la posibilidad de asumir la cuota de los autónomos madrileños afectados por la crisis del coronavirus correspondientes a los meses de marzo y abril. Así lo ha comunicado este miércoles el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles por la mañana por videoconferencia.

Precisamente ha sido Aguado, líder del sector Cs del Ejecutivo regional, el que ha defendido esta medida ante el resto de consejeros. El vicepresidente ha afirmado que todos ellos se han mostrado a favor de la medida, lo que ha motivado que a lo largo de esta semana se vayan haciendo estudios técnicos y administrativos para poder desarrollarla y, previsiblemente, aprobarla la semana que viene con efecto retroactivo.

En la región, el colectivo de autónomos está formado por unas 400.000 personas, mientras que en España supera los tres millones y medio de personas. Todavía no se conocen muchos detalles de los términos en los que se aprobaría esta medida, pero parece que la asunción de la cuota por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid se aplicaría a los autónomos que se hayan quedado fuera de las ayudas aprobadas por el Gobierno Central, es decir, aquellos que tengan una prestación especial por cese de actividad o unas pérdidas acreditadas del 75%.

"Ahora lo que hay que hacer es poner en marcha los trámites burocráticos necesarios para poder aprobar la medida definitivamente en el próximo Consejo de Gobierno", ha indicado Aguado, que ha señalado que si la Comunidad de Madrid se está planteando este mecanismo es porque el Ejecutivo central que dirige Pedro Sánchez no la ha adoptado previamente.

"Si tenemos que tomar medidas como estas es porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho lo que millones de autónomos esperaban. Ayer lo que esperaban más de tres millones y medio de personas no era un moratoria de la cuota de autónomos, sino una suspensión. Y visto que esta no se produce, he traido hasta el Consejo de Gobierno esta iniciativa", ha remarcado Aguado.

Esta será "una de las muchas medidas" que baraja el Gobierno madrileño para apoyar a los autónomos durante esta crisis, según el portavoz del Ejecutivo, ya que las consejerías de Economía y de Hacienda están trabajando en coordinación para "elaborar un plan de choque frente a la crisis sanitaria y económica".

Fondos del Plan Impulsa agotados

La semana pasada, se aprobó una ampliación del Plan Impulsa dotada con cinco millones de euros y que consistía en abonos de hasta 3.200 euros para aquellos autónomos afectados por el coronavirus y que se comprometieran a mantener su actividad 12 meses. Este fondo se ha agotado en una semana. "Queda interrumpida la tramitación de solicitudes del Programa Impulsa para autónomos en dificultades por haberse agotado el presupuesto destinado a esta ayuda", reza la web habilitada para la solicitud.

La Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos (AMTAS-UPTA) ha criticado este miércoles el diseño de esta ayuda. "Quedaba mucho mejor sobre el papel", han indicado en un comunicado, en el que apuntan que la cantidad de la partida "solamente" llegaba para ayudar a apenas 1.500 autónomos de la Comunidad.

Esta organización ha apostado por "medidas complementarias" a las que el Gobierno central está aprobando. Por ello han pedido a la Comunidad de Madrid que apruebe una ayuda para todos los autónomos que hayan accedido a la prestación extraordinaria de cese de actividad aprobada por el Consejo de Ministros, del 30% de su base de cotización.

"El Gobierno aprobó una prestación del 70% de nuestra base de cotización. Pedimos a las comunidades autónomos el otro 30% para no perder liquidez”, ha apuntado el secretario general de AMTAS, César García, que ha incidido en que "la preocupación más inmediata" de los autónomos es afrontar los pagos de Seguridad Social (de ellos mismos y de sus trabajadores), afrontar los gastos generales y, sobre todo, los alquileres, así como hacer los préstamos hipotecarios y de tesorería.