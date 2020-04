Coronavirus.- Facua opina que el aplazamiento de la Feria "no es motivo suficiente para no devolver las tasas"

20M EP

La Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios (Facua) ha advertido al Ayuntamiento hispalense de que el aplazamiento de la Feria de Abril a septiembre por la crisis del coronavirus Covid-19 "no es motivo suficiente para no permitir la devolución de las tasas de las casetas", toda vez que el Consistorio alega que no ha recibido peticiones de devolución.