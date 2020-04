Coronavirus.- STEPV adverteix de queixes per no substituir professors de baixa a causa de la falta d'adjudicacions

El sindicat explica, en un comunicat, que "des del 12 de març no s'estan substituint les baixes del professorat, fet que està provocant una acumulació de treball a la resta del professorat perquè han d'atendre el treball de les persones que estan de baixa".

Segons STEPV, "les queixes d'aquest professorat i dels equips directius s'estan incrementant per aquesta paralització de les adjudicacions", que el sindicat va exigir mantindre en la passada reunió de Mesa Sectorial d'Educació, celebrada el divendres 27 de març.

La resposta de la Conselleria a aquesta petició va ser, sempre segons aquesta font, que fins ara no s'havien pogut mantindre les adjudicacions perquè l'administració està baix mínims quant al personal per a realitzar les adjudicacions per la situació actual d'estat d'alarma provocat pel Covid-19.

Afegia que estaven treballant en una proposta per a aplicar-la després de les vacances de Pasqua (del 9 al 20 d'abril) i que es convocaria als agents socials a una nova Mesa Sectorial per a abordar-ho. Cal recordar que el calendari escolar es manté i, per tant, del 9 al 20 d'abril es mantenen les vacances de Pasqua.

STEPV subratlla que aquesta situació "està provocant que l'alumnat afectat es quede sense poder continuar treballant des de casa en les especialitats afectades, però també, en alguns casos, el professorat del departament està havent d'assumir la substitució del professorat de baixa, la qual cosa agreuja la situació, ja complicada d'adaptar-se al teletreball per la crisi del coronavirus".

En eixe sentit, el sindicat agraeix al conjunt del professorat "l'esforç que comporta adaptar-se a aquesta nova situació de treball telemàtic".

Igualment, aquesta organització considera "imprescindible, ara més que mai, acabar definitivament amb les retallades que encara queden en el sistema educatiu i recuperar i millorar les plantilles docents, un aspecte que s'havia d'haver negociat aquest curs però que, donada la situació actual, ha quedat en suspens".