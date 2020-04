Vodafone se une al #QuédateEnCasa: el nuevo mensaje con el que hasta tu móvil te pide que cumplas la cuarentena

Te lo pueden decir más alto, pero no más claro: #QuédateEnCasa, este coronavirus se pasa encuarentena. Y por si todavía no lo has asimilado, Vodafone se une a la causa y te lo pide hasta en el mensaje de red.

La misma compañía lo ha comunicado esta mañana en su cuenta de Twitter, avisando de que ahora, si eres Vodafone, verás cómo tu indicador de red cambia para adaptarse al popular mensaje de recomendación "VF QuedateEnCasa".

Os hemos dejado un pequeño mensaje en el móvil:



📶 #QuédateEnCasa



¿A ti también te sale? pic.twitter.com/6zWNEDB3UT — Vodafone España (@vodafone_es) April 1, 2020

No hay que hacer nada para que aparezca ya que se irá expandiendo a todas las torres de red españolas, y así el mensaje aparecerá en la parte superior de todos los teléfonos móviles conectados bajo la cobertura de la operadora.

La iniciativa, que surgió hace unos días en otros países del mundo de la mano de operadores de telefonía móvil como la misma Vodafone, llega hoy a España. Antes lo habían detectado ya usuarios de Alemania (“StayHome”), Rumanía ("Stamacasa"), Perú ("YoMeQuedoEnCasa"), Turquía ("EvdeKal") e Indonesia ("DiRumahAja"), según informa The Verge.

Mobile phone operators in Germany show a #stayhome message when users switch off WiFi #coronavirus



ht Jannis Korner pic.twitter.com/IR197yCmvw — Matt Navarra | 🚨 #StayAtHome (@MattNavarra) March 24, 2020

Peru 🇵🇪 also pic.twitter.com/FcfbwWk8QE — QUÉDATE EN CASA 🧼👏🏼 (@miguel__acf) March 24, 2020

Turkey 🇹🇷



Translation: There is a life at home pic.twitter.com/WfoT0i3QLY — batu (@batuinn) March 24, 2020

No está claro si las diferentes compañías se han puesto de acuerdo en promover el mensajeo si ha sido una iniciativa promovida por una de ellas a la que han seguido las demás, pero desde luego es una pequeña contribución a fomentar la única actitud responsable ante el coronavirus: permanecer en nuestros hogares -algo, por otro lado, muy fácil de cumplir-.