Tany Nature adelantó trabajo en las cosechas de fruta para reducir la mano de obra actual a la mitad

En un vídeo publicado a través de las redes sociales de la Diputación de Badajoz, Atanasio Rodríguez explica cómo se ha adaptado la empresa a esta situación de confinamiento, a la vez que envía también unas palabras de ánimo ante el coronavirus al que, según ha expuesto, se le va a vencer aunque "el camino no será ni fácil, ni agradable ni corto", y se está empezando "la cuesta más grande" que llevará a alcanzar el pico que después se empezará "a descender y a ver la luz".

Para Rodríguez, "esta crisis mundial y colectiva es lo más parecido a una guerra donde no debería de haber bandos, sino un enemigo común que vencer" y si las guerras hacen daño, las posguerras también "son complicadas", de manera que cuando esta situación pase "las cosas no serán cómo eran y probablemente no lo deban ser".

"Tenemos la suerte en esta ocasión de vivir en un entorno rural, el Covid-19 por ahora es más urbano que rural y más del primer mundo", ha continuado, para señalar que se nace con un hermano gemelo, que es el miedo, y que se tiene que saber gestionar aunque también "alerta de lo que pueda ocurrir".

"Por ello", ha incidido en que en Tany "hace mucho tiempo" empezaron a tomar decisiones que ha ejemplificado en que un pico de trabajo que deberían tener ahora lo han adelantado y, en vez de aclarecer la fruta en frutos como hasta ahora, lo han hecho en flor por lo que han descendido de 1.400 trabajadores a 650 en este momento.

También han tomado las medidas de protección que han podido, algunas otras implementadas "un poco más tarde" por sugerencia de los trabajadores. "Es maravilloso ver cómo la naturaleza sigue su ciclo los campos están estupendos y tendremos una muy linda cosecha y grande", ha comentado.

OBJETIVOS: LA SALUD Y EL EMPLEO

Así y en lo que a objetivos se refiere, Atanasio Rodríguez ha recalcado que "como hasta ahora y siempre lo primero es la salud" y que con una media de 1.200 trabajadores no han tenido ningún caso positivo de Covid-19, lo cual es su "objetivo principal" seguido de mantener el empleo, para adelantar a continuación que en un mes comenzarán la recolección y estiman que tendrán que cubrir unos 2.800 empleos.

Sobre sus trabajadores, ha manifestado que "la empresa hará lo que tenga que hacer", aunque "lo más importante" es que cada una haga lo que tiene que hacer, dado que "no" quieren "héroes" sino "sensatez y prudencia". "Y a la menor sospecha nos quedamos en casa; esperamos que en breve podamos tener test rápidos para hacer todas estas pruebas", ha agregado.

También ha querido reconocer a los trabajadores de Tany Nature, a los productores "que en esta crisis siempre echan una mano y la otra a la sociedad" en unos momentos en los que, además de estar produciendo alimentos saludables y suficientes, colaboran con todos aquellos ayuntamientos que lo requieren desinfectando las calles por la noche con sus máquinas.

Seguidamente, Rodríguez ha citado a los transportistas, al comercio, a los sanitarios, a todas las Fuerzas de Seguridad, a las familias y "especialmente" a los mayores y ha felicitado a todos los organismos internacionales "por las medidas valientes y necesarias que están tomando" como el Fondo Monetario Internacional, que ha liberado más de 1.000 millones a disposición de los países en vías de desarrollo, España 200.000 millones, Alemania 500.000, Inglaterra 360.000, Italia 300.000, Francia 400.000 "y un largo etcétera".

En su opinión, esto supone "poner dinero en el sistema para que las empresas, las familias y las personas cubramos todas nuestras necesidades" en una situación que pasará y que, con estas cuantías, se hará "de puente para que todo lo demás funcione".

Finalmente, ha mandado un "fuerte abrazo" a todos los "colegas" no solo de España, sino de Italia, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Portugal, de California y de Brasil. "Todos estamos luchando contra el mismo enemigo al que venceremos", ha concluido.