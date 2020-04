Malú lanza un mensaje para combatir el coronavirus y sus seguidores le aplauden: "Si es que eres bonita" 

No es la primera vez que Malú se deja ver en sus redes sociales durante el embarazo. Sin embargo, en su última publicación de Instagram lo ha hecho por un motivo especial: la cantante se ha sumado a la campaña #YoMeCorono con el fin de recaudar fondos para combatir la crisis global del coronavirus.

"¡Mi gente! El Dr. Bonaventura Clotet está trabajando en un ensayo pionero en el mundo para acabar con el Covid-19. Así que os animo a todos a entrar en yomecorono.com para ver toda la información y seguir luchando contra esta pandemia", escribió este martes la artista en la red social.

En la publicación, la madrileña, de 38 años, posa mientras sostiene un folio en el que se lee "yo me corono", con tal de incitar a los miles de usuarios que la siguen a participar en la iniciativa y frenar así el avance de la enfermedad.

Sin embargo, los usuarios de la red social no se limitaron a aplaudir la actitud de la cantante, sino que también se animaron a comentar suaspecto. Y es que la mayoría de ellos la encontraron muy favorecida en la recta final del embarazo.

"Si es que eres bonita", "qué guapa estás" o "no se puede ser más preciosa" son algunos de los mensajes que sus fans escribieron en la publicación, que recoge casi 66.000 'me gusta'.

Malú pasa el confinamiento junto a su pareja, Albert Rivera, con quien espera la llegada de su hijo en común. El pasado 17 de marzo ambos celebraron el cumpleaños de la cantante, que asegura encontrarse bien.

"He tenido mucha suerte, porque afortunadamente no he sido de vomitar. Todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal, porque en el confinamiento se come mucho", revelaba recientemente la artista en una charla con sus seguidores.