Coronavirus.- Ford Almussafes comença a fabricar en sèrie mascaretes de protecció facial per a personal sanitari

Des de la companyia subratllen el seu "compromís" per a ajudar a superar la crisi del COVID-19 i asseguren que la direcció de la fàbrica a València "ha estat des del primer moment en contacte amb la Generalitat i les autoritats sanitàries locals per a posar a la seua disposició recursos".

Així, en col·laboració amb la Generalitat i Servofluid, han desenvolupat mascaretes de protecció facial per a personal sanitari amb les seues impressores 3D, per al que hi ha 15 empleats treballant en tres torns.

Ja s'ha començat la fabricació en sèrie, aconseguint la quantitat de 300 unitats al dia "llestes per a ús sanitari", asseguren des de l'empresa automobilística.

"Seguim treballant juntament amb la Generalitat explorant altres oportunitats de col·laboració que complisquen tots els requeriments legals. Volem agrair als empleats que s'han oferit voluntaris així com al comité d'empresa pel seu suport en els projectes en els quals estem treballant", conclou el comunicat de Ford.