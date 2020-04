¿Eres capaz de adivinar las 20 series que se esconden tras estas figuras?

Poco a poco los días van pasando y las rutinas van creando un nuevo estilo de vida en esta situación extraordinaria que nos toca vivir. El arte, el ocio, el humor y las iniciativas solidarias y de entretenimiento van dando calidad al mismo con cada nueva propuesta, cada pequeño esfuerzo, para ayudar a seguir los consejos de los psicólogos que instan a mantenerse entretenidos, a relativizar y a dedicar tiempo a nosotros mismos entre otros muchos para apostar por la resiliencia y poder crecer el tiempos de crisis.

Entre las ingeniosas ideas para matar el tiempo, los que puedan disfrutar de él, surgen retos culinarios, artísticos (a la par que muy ingeniosos) e, incluso, un escape room, o las decenas de retos que circulan en redes sociales como Tik Tok y que puedes poner en práctica sin tener que salir de casa.

O divertidas propuestas para darle al coco, como el que ocupa este artículo, que lleva días circulando por las redes sociales y pretende poner a prueba la memoria de los más seriéfilos: ¿eres capaz de adivinar las 20 series, películas y representaciones de personajes que están aquí representadas?

el reto de las series (I) Redes Sociales

El reto que circula por las redes sociales (II) Redes sociales

¿Te rindes? Aquí está la solución

Si has llegado hasta aquí, esperamos que sea porque te has esforzado y has podido adivinar las 20 propuestas o, al menos, que acudes para completar la colección, como cuando en tu infancia te faltaban un par de cromos y llamabas a Panini para saciar ese deseo de recibirlos y cerrar capítulo. ¡Bien! Aquí tienes la solución al reto:

Los Simpson Super Mario Bros Batman Tintín El laboratorio de Dexter Wallace y Gromit Padre de familia Tom y Jerry Toy Story Los Picapiedra Deadpool Los Minions South Park Pinky y Cerebro Futurama Dangermouse Mickey y Minnie Mouse Bugs Bunny Star Wars Star Trek

