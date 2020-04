Irene Junquera confiesa a sus seguidores su experiencia más dura

Irene Junquera se ha confesado con sus seguidores en Instagram para hablar sobre un capítulo de su vida personal. La periodista ha querido contar una experiencia que sufrió cuando tenía diez años.

"Cuando tenía 10 años me operaron. Me fisuré una vértebra, la última, que se me había desplazado también. Me tuvieron que hacer un injerto y una serie de cosas. No me pusieron clavos ni nada, pero sí que tuve que estar inmovilizada durante tres meses", contó en un vídeo.

Por eso, ha querido contar su experiencia en estos tiempos donde la población se tiene que quedar confinada en su casa. "No podía estar sentada. Tenía que estar tumbada boca arriba y con el tiempo pude ponerme de lado. No es un trauma para mí, sino que no surge hablar sobre ello. Por eso creo que todo esto que está pasando, va a ser un aprendizaje para los niños. Van a sacar muchas cosas positivas si sabemos transmitirles que no tengan miedo", expresó.