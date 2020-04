Coronavirus.- Educació enviarà unes 10.000 tauletes amb internet per a alumnes i 1.700 portàtils per a equips directius

Així ho ha anunciat en roda de premsa el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha explicat que l'Executiu autonòmic ha adquirit més de 10.000 tauletes amb enllaç 4G per a "contribuir a la millora de la comunicació, sobretot en els sectors més desfavorits i amb menys accessibilitat a Internet i les TIC", gràcies a un acord formalitzat amb Telefónica i Huawei.

La compra anirà "prioritàriament" per a Educació en el marc de l'esforç per mantindre l'activitat lectiva online. Perquè no hi haja estudiants que es queden "marginats" en no tindre aquest tipus de dispositius, se'n van a fer arribar 9.700 tablets als IES per a alumnes de Secundària, FP i Batxillerat. Seran els centres els quals, amb criteris de renda, arbitren el repartiment.

En el cas de Sanitat, se'n van a fer arribar de 500 a 1.000 terminals, tant tauletes com telèfons mòbils, per a facilitar la comunicació dels malalts amb les famílies en aquells casos en els quals es requerisca. També s'aportaran 500 tauletes a servicis socials. La Generalitat es farà càrrec de totes les despeses associades al tràfic de dades. A aquest primer acord amb els operadors se sumaran noves actuacions en el futur, ha agregat.

En l'àmbit educatiu, Puig ha precisat que les tauletes es repartiran en concepte de préstec i, una vegada passada aquesta situació, es quedaran en els instituts perquè puguen seguir sent usades allí pels alumnes.

L'objectiu és "reforçar el pla Mulan de docència online" i que els estudiants "no perden un curs" i aquesta situació "no acabe sent un llast" per al seu futur.

Preguntat sobre els diners que es destina a aquesta actuació, ha indicat que és de 2 milions d'euros per a la Generalitat i les terminals estaran disponibles "a partir dels pròxims dies". Educació i Sanitat ja tenen previst, ha dit, tot el plantejament de la seua distribució.

Per la seua banda, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha detallat, en un comunicat, que "els dispositius per a Educació seran propietat dels instituts com a dotació extraordinària i mentre dure aquesta situació les usaran els alumnes que no tenen dispositiu electrònic ni connexió a Internet a casa". I ha afegit: "Les enviarem a casa de cada alumne directament i quan finalitze el confinament es retornaran als centres educatius".

Seran les direccions dels centres educatius les que determinaran quins alumnes rebran aquest material de suport. Tindrà prioritat l'alumnat de segon de Batxillerat i segon dels cicles formatius de FP, que són els que requereixen traure's una titulació. Una vegada coberts aquests alumnes, si el centre compta amb dispositius, es repartiran entre l'alumnat de l'ESO amb aquestes necessitats.

El nombre de tauletes que correspon a cada institut es determina en funció de les seues unitats educatives, a més d'un extra d'unitats per als centres amb un índex socioeconòmic de l'alumnat més baix. Açò implica que un institut habitual amb 4 unitats per nivell educatiu rebrà unes 16 tauletes amb connexió integrada, i si és de nivell socioeconòmic baix, rebrà unes 25.

EVITAR L'"ESCLETXA" DIGITAL

Marzà ha comentat que "amb aquesta nova mesura s'evita generar una escletxa entre l'alumnat que té accés a les tecnologies des de casa i el que no".

"Sempre ha sigut i sempre serà la nostra prioritat assegurar la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat independentment de les seues circumstàncies socials i econòmiques. Per açò ara més que mai cal atendre la població que es trobe en contextos més vulnerables i creiem que amb la provisió de tauletes assegurarem millor la formació a distància en els casos en què siga necessari", ha asseverat.

A més, la Conselleria enviarà també uns 1.700 ordinadors portàtils per als equips directius de tots els centres educatius públics, perquè puguen reforçar el seu treball a distància de coordinació amb el professorat dels seus centres educatius.

Des d'Educació afirmen que "s'està garantint la formació a distància de tot l'alumnat d'Infantil, Primària, Secundària, FP i Batxillerat mitjançant el pla 'MULAN', que compta amb diverses ferramentes informàtiques organitzades per nivells educatius".

A més, l'alumnat compta també amb un seguiment i aprenentatge a distància mitjançant la comunicació telefònica amb els seus mestres i professorat, que els van marcant les pautes d'aprenentatge mitjançant els llibres de text de Xarxa Llibres i els continguts que els han elaborat.