Simón ve "irrelevante" si es en Moncloa donde se han contagiado 3 de los 5 portavoces de la gestión del coronavirus

El director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró este miércoles que es “irrelevante” saber si ha sido en La Moncloa donde él y otros dos portavoces del Comité Técnico de Gestión del coronavirus se han contagiado de Covid-19.

En una comparecencia por videoconferencia desde su domicilio, donde permanece aislado, Simón señaló que “no es fácil” determinar si ellos tres se han contagiado en La Moncloa y que, aunque se hicieran “investigaciones detallas”, sería complicado encontrar si ha habido un “punto único común de infección”, ya que el contagio les ha podido venir por “varias posibles fuentes”.

En ese sentido, subrayó que en Moncloa "hay muchísima más gente que no está infectada" y que espera que no se infecte. "El planteamiento no tiene mayor importancia si es en un sitio o en otro", apuntó.

Más expuestos que la mayoría de la población

El responsable de las Alertas Sanitarias explicó que la transmisión del coronavirus se produce por muchas vías y admitió que, "afortunada o desgraciadamente", todos los miembros del Comité Técnico están entre las personas que "más actividad" están teniendo en las últimas semanas, y eso, "obviamente", les expone a "situaciones de riesgo mayores que a mucha otra parte de la población".

Desde su aislamiento en su domicilio tras haber dado positivo, Simón hizo esta reflexión tras conocerse el martes el positivo del director operativo de la Policía, José Ángel González, que se suma al del director operativo de la Guardia civil, Laurentino Ceña.

En total, son tres de los cinco portavoces (60%) que a diario participan en la rueda de prensa del Comité de gestión de la crisis sanitaria, los que han dado positivo por Covid-19.