Puig no es nega a passar el festiu de Sant Joan al 4 de setembre amb l'acord econòmic i social

Així s'ha pronunciat Puig en roda de premsa en ser preguntat sobre la possibilitat de traslladar eixe festiu autonòmic a setembre, com demana l'Ajuntament d'Alacant, davant l'ajornament de les Fogueres de Sant Joan, previstes com cada any entre el 20 i el 24 de juny, a la setmana del 2 al 6 de setembre.

"En aquests moments encara ningú formalment ho ha plantejat", ha dit Puig, que ha apuntat que aquesta qüestió ara mateix "no forma part de les grans prioritats" però "en el futur es pot estudiar".

Al seu juí, qualsevol decisió sobre aquest festiu ha de prendre's amb l'acord d'empresaris i sindicats i atenent també el fet que "hi ha una legalitat que és el propi calendari, cal veure com es pot modificar a hores d'ara perquè, òbviament, hi ha uns compromisos que afecten tots els ciutadans".

"Atés que estem en una situació excepcional es poden prendre mesures excepcionals, no em negue al fet que puguem estudiar aquesta possibilitat", ha indicat.