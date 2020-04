El pequeño comercio valora que cerrar los domingos es "coherente y consecuente" con el estado de alarma

En su opinión, esta es "una medida coherente y consecuente con el estado de alarma el que nos encontramos", para evitar la propagación del Covid-19. Para el representante del pequeño comercio, "no tiene sentido las aperturas de festivos en ZGAT, cuando en estos momentos el confinamiento es la medida principal".

Además, "no hay desplazamientos, no hay turistas, no va a haberlos en estas ZGAT de la Comunitat Valenciana", ha apuntado Torres en declaraciones a Europa Press. Por este motivo, el criterio que se ha adoptado de procurar que no haya más de dos festivos abiertos, conforme al criterio general durante todo el año es "el correcto", ha defendido.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este miércoles la resolución de la Conselleria de Economía por la que se suspenden las autorizaciones para la apertura comercial al público de los días 5 de abril, Domingo de Ramos, y 12 de abril, Domingo de Pascua, ya que durante el estado de alarma "han desaparecido todas las circunstancias y las causas que motivaron la autorización inicial".

Por el contrario, se habilita el lunes 13 de abril, Lunes de Pascua, para la apertura comercial, y se mantiene el 10 de abril, Viernes Santo, también autorizado para la apertura, según consta en el documento.

Asimismo, se especifica que una vez finalizado el estado de alarma, previa propuesta del Observatorio de Comercio Valenciano, el conseller de Economía, Rafa Climent, dictará una nueva resolución de modificación de la resolución de 4 de octubre de 2019 -por la que se determinan los domingos y los días festivos hábiles para la práctica comercial en 2020- para cumplir con las previsiones de la Ley de Comercio de la Comunitat Valenciana.

En sus fundamentos, Economía detalla todas las medidas que se han ido tomando a nivel nacional y también autonómico ante la evolución de la pandemia del Covid-19 con el objetivo de frenar su propagación y tendentes "a evitar contactos entre las personas desde el punto de vista de la vida social, educativa, laboral, cultural y de ocio, así como promover medidas de distanciamiento social acordes con el riesgo", que incluyen limitaciones de la movilidad, de apertura de determinados establecimientos públicos, del uso y frecuencia de los transportes públicos y privados, suspensión del tráfico aéreo y marítimo y restablecimiento y cierre de fronteras.

Además, añade que la prórroga del estado de alarma supone que la intensidad de las medidas, si no se incrementan durante su vigencia, se mantendrán hasta el horizonte de la Semana Santa, y por tanto, proyectando su impacto sobre el volumen de desplazamientos que se realizan tradicionalmente durante esas fechas por el conjunto del territorio nacional.

La Ley de horarios comerciales establece que cada comunidad autónoma ha de determinar los domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público, que no se podrán limitar por debajo de diez.

Por ese motivo, el conseller de Economía dictó la Resolución de 4 de octubre de 2019, por la que se determinan los domingos y los días festivos hábiles para la práctica comercial en 2020, que determina la apertura de los días 5 de abril, Domingo de Ramos, 10 de abril, Viernes Santo, y 12 de abril de 2020, Domingo de Pascua, por razón de tratarse de días de mayor afluencia turística en la Comunitat Valenciana.

No obstante, "resultan incompatibles con las medidas adoptadas durante la declaración del estado de alarma".