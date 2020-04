Coronavirus.- Els sanitaris poden utilitzar gratis els hotels habilitats per a descans si compleixen tres criteris

Així ho ha especificat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa oferida per a informar de l'evolució del coronavirus a la Comunitat Valenciana, una pandèmia que deixa, a data d'aquest dimecres, 1.001 sanitaris contagiats pel virus i altres 2.308 en quarantena.

Barceló ha indicat que no se sap la causa del major brot de sanitaris contagiats en el General d'Alacant, i ha assenyalat que ja s'analitzarà perquè ara l'important és que els malalts es recuperen com més prompte millor i que es facen ràpidament els test als qui estan en quarantena a la Comunitat Valenciana perquè s'incorporen al servici en els hospitals.

La consellera ha confirmat que ja estan els hotels per al descans del personal sanitari en funcionament, ha recalcat que no es paga l'estada i ha posat l'accent que "han de complir uns criteris" perquè "no són per a tots".

Aquests criteris són que tinguen familiars vulnerables a casa, perquè "cal preservar al personal que torna cada dia al seu domicili"; que visquen lluny de l'hospital i que s'utilitze per a descans per intensificació dels torns laborals. "És per a aquests per a els qui està concebuda la reserva", ha indicat Barceló, que ha apuntat que s'investigarà algun cas que no s'haja complit eixa gratuïtat, encara que no ho veu possible.