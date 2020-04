Susanna Griso hace cada día una videollamada para maquillarse con sus estilistas: "¡Qué sea lo que Dios quiera!"

La presentadora Susanna Griso ha explicado en directo este miércoles cuál es su rutina de maquillaje para salir en su programa. Los maquilladores ya no trabajan en las instalaciones de Atresmedia debido a las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno en esta crisis sanitaria.

A parecer, Griso se maquilla y se peina ella misma antes de comenzar el programa y,alrededor de las 8:30 horas de la mañana, hace una videollamada por facetime con sus maquilladoras para que le den el visto bueno.

"Hay días que me dicen que bien, días que me dan algunas correcciones y otros días que me dicen: '¡Qué sea lo que Dios quiera!'. Y hoy era uno de esos", ha explicado la conductora de Espejo público entre las risas del resto de colaboradores.

Este miércoles, la presentadoraha aparecido en plató peinada con una coleta baja algo informal y con un maquillaje más natural. Sus compañeros han explicado que ellos también deben maquillarse y arreglarse el pelo ellos mismos y, a veces, no es fácil.

No poder ir a la peluquería supone un problema para mantener el look habitual y algunos tertulianos han planteado la idea de raparse o cortarse el pelo ellos mismos. "Sin tinte se te van notando las canas", ha bromeado Diego Revuelta con su compañero Gonzalo Vans.

Susanna Griso ha confesado que ella misma le ha cortado el flequillo a su hija y "el resultado ha sido tremendo". Julia Otero, locutora de Onda Cero, ha publicado en redes sociales cómo ella misma se ha cortado el flequillo y, artistas como Rosalía o Chenoa han hecho lo mismo compartiéndolo con sus seguidores.